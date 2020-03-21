Заражений коронавірусом COVID-19 чоловік з Житомира контактував приблизно з 30 людьми.

Як повідомила пресслужба поліції, через те, що 56-річний чоловік приховував хворобу і продовжував возити туристів в Україну, вже відкрито кримінальне провадження. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

"Кримінальне провадження відкрито за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування перевіряється інформація про приховування відомостей хворим Covid-19 про причетність до перевезення організованої групи туристів в Австрію і назад в Україну", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, раніше хворий житель Житомира поскаржився на умови утримання в лікарні.

Також він розповів, що в середині березня разом з другом і його сином відпочивав на гірськолижному курорті в Австрії. Потім він відправився до Німеччини, а звідти вже в Україні.

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