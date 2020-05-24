Медик пояснила, чому хворого з COVID-19 не можна залишати вдома одного

Хворого з коронавірусом небезпечно залишати вдома самого, незалежно від того, наскільки тяжким є перебіг захворювання.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловила терапевт, епідеміолог, ревматолог Людмила Смоліна. "Людині стало погано – їй елементарно нікому води подати і викликати швидку. Вона може просто бути не в змозі дотягнутися до телефону", – пояснила вона.

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Лікарка звернула увагу на недостатню вивченість коронавірусу і нагадала про випадки стрімкого і непередбачуваного розвитку захворювання.

Разом з тим, говорячи про небезпеку зараження, вона нагадала про безліч випадків, коли у жодного з членів сім'ї хворого, що проживає з ним в одній квартирі, не був виявлений COVID-19.

Хворого з COVID-19 небезпечно залишати одного

"Звичайно, необхідно обмежити контакт хворого з людьми з групи ризику. Але близькі люди, які не входять до групи ризику, не повинні його залишати", – підкреслила медичка.

Як писав OBOZREVATEL, голова ради депутатів муніципального округу Таганський міста Москви (Росія) Ілля Свиридов розповів про нетиповий випадок COVID-19 і несподівану смерть брата. У того не було "екстраординарних" симптомів, але залишений один вдома, чоловік був знайдений мертвим.