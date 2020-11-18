Хворого кримчанина в РФ відправили в штрафний ізолятор: омбудсменка порівняла це з тортурами

Юрій Сергієнко Суспільство 00:50, 19.11.2020

Учасника організації "Хізб ут-Тахрір", яку Росія вважає нібито "терористичною", відправили в штрафний ізолятор, незважаючи на хворобу.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова уточнила, що у Теймура Абдуллаєва висока температура, слабкість і задушливий кашель.

Вона порівняла такі дії з тортурами і нелюдським поводженням, а також звернулася до своєї російської колеги Тетяні Москалькової з вимогою забезпечити необхідну медичну допомогу.

"Закликаю припинити тортури і нелюдське поводження, забезпечити надання відповідної медичної допомоги та належні умови утримання", – підкреслила українська омбудсменка.

Facebook Людмили Денісової.

Зі свого боку мати в'язня Діляра Абдуллаєва додала, що у сина небезпечний вірус.

"У нього висока температура, але тюремники не надали йому медичної допомоги. Замість цього перевели його в штрафний ізолятор", – написала жінка.

Facebook Діляри Абдуллаєвої.

Нагадаємо, що російський суд в 2016 році засудив Абдуллаєва до 16,5 років ув'язнення за "екстремізм і тероризм".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Сімферополі ФСБ Росії не дозволила політв'язню Руслану Сулейманову попрощатися із загиблим 3-річним сином Мусою.

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