Коронавірус вдарив по нових країнах, потужно атакувавши світ: статистика щодо COVID-19 на 7 травня. Постійно оновлюється

За минулу добу, 6 травня, найбільше нових випадків зараження COVID-19 спостерігалося в Мексиці, Панамі та Гондурасі.

Всього від ускладнень, спричинених коронавірусом, у всьому світі загинуло понад 265 тисяч осіб. Водночас кількість заражених перевищила 3,8 млн осіб. В Україні майже 13,7 тисячі хворих.

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Пандемія COVID-19

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилася 13 691 особа. Померли 340 пацієнтів, одужали – 2396.

У всьому світі загинули вже понад 265 тисяч хворих. Кількість інфікованих перевищила 3,8 млн, одужали – 1,3 млн.

В Ізраїлі заявили про створення ефективного препарату проти COVID-19.

Головне за 7 травня:

12:47 – У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19, 11 жінок віком від 26 до 63 років, стільки ж чоловіків від 30 до 64 років та два хлопчики 12-ти і 13-ти років.

12:26 – Слідом за рішенням про позбавлення акредитації знімальної групи російського "Першого каналу" влада Білорусі вислала з країни і його пропагандиста Олексія Кручиніна. Причиною жорстких заходів став сюжет росіян про масові смерті від коронавірусу в місті Стовпці.

11:59 – У Києві в Національному інституті раку виявили коронавірус COVID-19, в результаті чого було закрито одне з відділень.

10:54 – У міжнародний аеропорт "Бориспіль" Київської області за добу 6 травня, під час карантину через поширення коронавірусу, трьома евакуаційними рейсами з Торонто (Канада), Осло (Норвегія) та Гоа (Індія) прибули понад 470 пасажирів.

10:37 – Мер Харкова Геннадій Кернес відступився і заявив, що метро в його місті запрацює не з 12 травня, а тільки тоді, коли це дозволить Кабінет міністрів України.

10:25 – Американські медіа продовжують публікувати розслідування про скандальну китайську лабораторію в Ухані, яку влада США звинуватила у нібито навмисному поширенні коронавірусу COVID-19.

10:18 – За минулу добу у Збройних силах України підтверджено два нові випадки COVID-19. Військові лікуються вдома під наглядом медиків. Стан здоров'я в обох задовільний, симптоми захворювання відсутні.

10:09 – Глава МОЗ Максим Степанов розповів про виклик для України через COVID-19.

09:45 – У Луцьку вирішили швидше вийти з карантину через пандемію коронавірусу. В місті дозволили працювати низці непродовольчих магазинів і навіть зоопарку.

09:42 – Станом на ранок 7 травня регіонами-лідерами за кількістю хворих на коронавірус COVID-19 в Україні стали Одеська, Чернівецька та Дніпропетровська область.

09:23 – У Києві та області за станом на ранок 7 травня зафіксували 2591 підтверджений випадок коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1675, а на території області – до 916.

09:20 – Американська влада не знайшла підтвердження того, що новий тип коронавірусу COVID-19 походить із лабораторії в китайському місті Ухань, заявив держсекретар США Майк Помпео.

09:15 – Помічник Папи Римського Франциска заразився коронавірусом. Це вже 12-й випадок захворювання на COVID-19 у Ватикані.

08:50 – Лікування важких пацієнтів із коронавірусом антикоагулянтами, які уповільнюють згортання крові, підвищує шанси на виживання, переконують американські вчені.

08:44 – Іспанія через пандемію COVID-19 продовжила надзвичайний стан ще на два тижні. Так, режим загальнонаціональної ізоляції в країні триватиме щонайменше 10 тижнів. За кількістю підтверджених випадків зараження Іспанія посідає друге місце після США – майже 254 тисячі хворих.

08:38 – У Німеччині суперкомп'ютер обчислив ліки від COVID-19.

08:11 – В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні виявлено 15 випадків зараження коронавірусом. Лабораторно діагноз COVID-19 там підтвердили у п'ятьох пацієнтів та 10 медпрацівників.

07:45 – Новий тип коронавірусу COVID-19 почав активно мутувати, що значно ускладнює створення вакцини проти нього, заявили вчені з Лос-Аламоської національної лабораторії США.

07:18 – У Рівненській області трапився спалах COVID-19 – 37 нових випадків зараження.

03:33 – Президент США Дональд Трамп у розпал пандемії вирішив скасувати карантин заради порятунку економіки.

02:45 – Лікар попередив, що існує небезпека зараження COVID-19 під час купівлі кави на виніс, якщо продавець є безсимптомним носієм.

01:20 – У Швеції відзвітували про "жахливу" кількість жертв COVID-19.

00:24 – Швеція, де вирішили не вводити загальний карантин для населення, наближається до 3 тисяч жертв COVID-19 із 87 новими летальними випадками, включно з дитиною віком до 10 років. Державний епідеміолог назвав ці цифри жахливими. У підрахунку на мільйон населення кількість загиблих в Швеції більша, ніж у США.

00:19 – У Бразилії коронавірус підтверджений у більш як 121,6 тисячі осіб, померли понад 8 тисяч. Одужали в країні 22,8 тисячі пацієнтів.