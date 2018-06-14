"Хвороба України": правозахисник зробив відверту заяву про рабство

Резонансна історія вихованця інтернату в Черкаській області, якого два роки тримали в рабстві, є не поодиноким випадком. Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини регулярно фіксує подібні інциденти, проте ніхто не несе покарання.

Про це в ефірі ObozTV заявив правозахисник, керівник проекту благодійного фонду (БФ) "Право на захист" Дмитро Мазурок.

За словами Мазурка, офіс омбудсмена досить регулярно в своїх звітах відзначав, що "в так званих місцях несвободи - геріатричних закладах та психіатричних інтернатах - є випадки, коли жорстко порушуються права підопічних".

"Це не поодинокі випадки", - підкреслив він.

Правозахисник зазначив, що ці порушення розкриваються завдяки громадянському суспільству, яке зацікавлене в дотриманні прав людини.

"Держава досить м'яко реагує або навіть не реагує на такі ситуації. Наскільки я розумію, поліція досі не опитала потерпілого і не відвідала його", - зазначив Мазурок.

"Щорічно звіти омбудсмена розкривають подібні обставини, але я не чув, щоб був звільнений хоча б директор такого інтернату, щоб когось посадили. Наприклад, була ситуація, коли нянечка на ніч закривала всіх підопічних на ключ без їжі, води та туалету. Дивно, але може це хвороба всієї нашої держави ", - заявив він.

За словами правозахисника, причетні до подібних інцидентів "чисто теоретично можуть відбуватися покараннями з випробувальним терміном".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля м. Умань в Черкаській області на одній з заправок біля траси виявили сильно побитого чоловіка, вихованця одного зі спеціалізованих інтернатів, який стверджував, що втік з рабства.

Потерпілий заявив, що в схожому полоні в різних місцях можуть перебувати ще близько 10 осіб з різними групами інвалідності.