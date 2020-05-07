Хворів два місяці: унікальний пацієнт з Одещини сказав, як поборов COVID-19

Українець Максим Головкін, який 55 днів провів на ізоляції, повністю видужав від COVID-19. Негативний тест на вірус він отримав 4 травня.

"Другий тест прийшов негативний! Офіційно видужав! Свобода!", – написав він на своїй сторінці в Instagram.

24-річний хлопець був першим, у кого в Одесі офіційно підтвердили коронавірус, йдеться в сюжеті ТСН.

Лікарі відзначили, що їм невідомо, чому Головкін так довго перебував на лікуванні. Українець додав, що ймовірно заразився в Штатах. Перші симптоми він виявив 13 березня по прильоту до Одеси. У нього була висока температура та пневмонія, але експрес-тест показував негативний результат. І лише ПЛР-діагностика визначила COVID-19.

Максим Головкін поборов хворобу

"Я взагалі живу за кордоном більшу частину року, в США. Їх дослідження показують, що люди перестають бути заразними на десятий – чотирнадцятий день хвороби. За протоколами США і Європи 14 днів без клініки, без симптомів означають, що людина здорова і вона вільна" , – сказав одесит.

Перебуваючи вдома на ізоляції, його рідні не заразилися від нього. Всі дотримувалися гігієнічних норм, зокрема, ходили в масках і рукавичках. Пізніше Головкін пішов на поправку, але ПЛР-тести чотири рази поспіль показали позитивний результат. Однак його рідні не захворіли, про що говорили аналізи тестів.

Огляд у лікаря Інстаграм Головкіна

"Ніяких симптомів хвороби ні в кого, з ким у мене був будь-який контакт, немає. Причому ні тут, ні в Штатах. Багатьом людям це (тест – Ред.) просто не роблять, а от до мене причепилися. З приводу тесту для моїх близьких, то мені в середині квітня говорили, що їм тест зробити не можна, тому що вони не були за кордоном. Тобто той факт, що ми живемо з ними в одному приміщенні, цього не вистачало для місцевих медиків", – додав він.

Тест на COVID-19 Інстаграм Головкіна

Тест на COVID-19 Інстаграм Головкіна

Головкін розповів, що лікарі та місцева влада спілкувалися з ним дистанційно.

"Мені подзвонила поліція, питала, де я перебуваю. Я говорив, що я весь час вдома. Тому що я знаходився весь час в ізоляції. Лікарі почали зі мною поступово спілкуватися по телефону, потім і обласний департамент охорони здоров’я почав зі мною спілкуватися", – говорив він.

Раніше одесит ексклюзивно для OBOZREVATEL розповів, як протікала його хвороба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 7 травня регіонами-лідерами за кількістю хворих COVID-19 в Україні стали Одеська, Чернівецька та Дніпропетровська області.