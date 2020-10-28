Хворими на коронавірус в Україні зайнята майже половина ліжок, – Степанов

Станом на ранок 28 жовтня хворими на коронавірус в Україні зайнято 25,4 тисячі ліжок із можливих 52 тисяч.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час щоденного брифінгу. Він підкреслив, що всі ці люди мають COVID-19 середньої тяжкості або тяжкий перебіг хвороби (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні вранці на лікарняному ліжку перебувають 25 424 пацієнти – це люди, у яких або вже підтверджено COVID-19 методом ПЛР, або люди з клінічними проявами, з підозрою на COVID-19. Усі вони мають середньої тяжкості або тяжкий перебіг хвороби", – сказав Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що зараз уже перепрофілюють по 2-4 лікарні в регіонах. За добу 27 жовтня були госпіталізовані ще 1100 осіб із діагнозом або підозрою на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 28 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 363 075 випадків коронавірусної інфекції. З них 7474 – виявлено за минулу добу.