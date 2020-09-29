Хворим на COVID-19 неможливо допомогти без госпіталізації, – український лікар

Лікар-інфекціоніст з Київської міської лікарні №4 Євген Дубровський заявив, що хворим коронавірусом в Україні майже неможливо допомогти без госпіталізації.

На своїй сторінці в Facebook медик зазначив, що зараз це стає головною і кричущою проблемою COVID-19.

"Якщо аналіз на ковід виконується в амбулаторіях до десяти діб, то як сімейному лікарю адекватно вести пацієнта? Що лікувати і в яке профільне відділення госпіталізувати при необхідності? Доцільно важкого діагностичного пацієнта відразу везти в ковідній госпіталь", – зазначив Дубровський.

За його словами, хворий, який повільно видужує, позбавлений можливості завчасно на 5-7 добу зробити в поліклініці необхідні аналізи крові, рентгенографію – фактично ведеться наосліп.

"Як лікареві оцінити ступінь тяжкості і зорієнтуватися в доцільності госпіталізації? Що робити розгубленим пацієнтам, коли сімейний лікар у відпустці або просто не бере трубку? Куди бігти? Як бути з тими, у кого немає підписаної декларації з сімейним лікарем? Хто несе відповідальність за умисне залякування пацієнтів і направлення на госпіталізацію без показань?" – обурився інфекціоніст.

Лікар також задався питанням, хто дав право використовувати на догоспітальному етапі "для профілактики" або лікування простих форм коронавірусу потужних антибіотиків, які використовуються в стаціонарі для важких хворих з ускладненнями. Він зазначив, що це чітко забороняється наказом Міністерства охорони здоров'я. Дубровський підкреслив, що антибіотики взагалі не діють на COVID-19.

Медик зазначив на проблему з коронавірусом в Україні. Євген Дубровський в Facebook

За його словами, пацієнтам неможливо допомогти без госпіталізації. Євген Дубровський в Facebook

Лікар вказав на кричущу проблему з COVID-19. Євген Дубровський в Facebook

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