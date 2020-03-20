Перший житель Львова, у якого 20 березня підтвердили коронавірус, вже одужав.

Про це "Гал-інфо" повідомила прессекретарка ОДА Дарина Бавзалук із посиланням на в.о. начальника департаменту охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації Андрія Васько.

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Коронавірус у Львові Колаж

Аналізи на COVID-19 взяли у чоловіка 13.03.2020 року. На 20 березня у нього вже бути відсутньою симптоми.

"Пацієнт вже одужав. У дружини аналіз негативний. Повторні аналізи у пацієнта взяли і відправили до Києва.

Переведений на домашній карантин. Він чекав результатів, у нього не було симптомів. Він сам прийшов із цим папером в інфекційну. Він здоровий, переніс хворобу", – розповів Андрій Васько.

Нагадаємо, мер міста Андрій Садовий розповів, що інфікований чоловік дуже відповідально підійшов до питання безпеки громадян.

Раніше в Україні повністю видужав перший пацієнт із Чернівців, який заразився COVID-19. Його виписали з лікарні.

Як писав OBOZREVATEL, у чотирьох громадян Молдови, які в складі групи їздили в Почаївський монастир в Україні (Тернопільська область), виявили коронавірус.

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