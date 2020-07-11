Хворий на коронавірус український лікар записав звернення до всіх, хто не вірить у небезпеку

Директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Русин, який захворів на коронавірус, записав відеозвернення до українців, насамперед звернувшись до тих, хто не вірить у серйозність хвороби.

Ролик був опублікований у Facebook-спільноті Made in Uzhhorod. Наразі Русин є пацієнтом закарпатського обласного протитуберкульозного диспансеру і сьомий день хворіє на коронавірусну пневмонію.

"Хочу звернутися до людей, які кажуть, що це фейк, відмивання коштів і т.д. Що ми маємо? Новий не зрозумілий до кінця вірус оголосив нам війну. І це треба розуміти, як атаку. Лабораторний, не лабораторний – не має значення. Вірус смертельно небезпечний і більше пів мільйона людей у світі вже померло", – нагадав лікар.

Русин у зверненні закликав українців дотримуватись протиепідемічних заходів для того, щоб уникнути зараження коронавірусною інфекцією.

Відео Facebook Made in Uzhhorod

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