Шотландець Скотт Діксон, який хворів на коронавірус, порівняв лікування з фільмом жахів і розповів про незвичайні симптоми хвороби.

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49-річний чоловік поділився спогадами з Daily Star. Ні кашлю, ні температури в перші дні він не спостерігав.

Коронавірус у Діксона почався з нестерпного свербіння зап'ястя. Також уже першого дня чоловік перестав відчувати запахи і смак їжі. Слабкість не давала шотландцеві навіть підняти склянку води. Пізніше, за словами чоловіка, з'явився біль у горлі, слабкість і нестерпний головний біль.

Чоловік із коронавірусом розповів про дивні перші симптоми Daily Star

На початку чоловік займався самолікуванням, однак, коли біль став ще сильнішим, звернувся до лікарів. У палаті, в яку потрапив Діксон, лежали чотири пацієнти з коронавірусом, у яких були іще гірші симптоми.

За словами Діксона, однієї ночі відключили електрику, і медсестрам було важко працювати – вони не могли виконати всі необхідні роботи, і пацієнти просто стогнали від болю.

Чоловік із коронавірусом розповів про дивні перші симптоми

"Це був найбільш болісний досвід у моєму житті, який ніколи не полишить мене", – резюмував Діксон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні зафіксували випадок безсимптомного протікання коронавірусу – у пацієнтки спостерігалася тільки втома.