Чоловік із коронавірусом розповів про дивні перші симптоми: стогнав від болю

Ірина Кулініч Суспільство 09:02, 9.04.2020 Оновлено: 09:56, 9.04.2020

Шотландець Скотт Діксон, який хворів на коронавірус, порівняв лікування з фільмом жахів і розповів про незвичайні симптоми хвороби.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

49-річний чоловік поділився спогадами з Daily Star. Ні кашлю, ні температури в перші дні він не спостерігав.

Коронавірус у Діксона почався з нестерпного свербіння зап'ястя. Також уже першого дня чоловік перестав відчувати запахи і смак їжі. Слабкість не давала шотландцеві навіть підняти склянку води. Пізніше, за словами чоловіка, з'явився біль у горлі, слабкість і нестерпний головний біль.

Чоловік із коронавірусом розповів про дивні перші симптоми
Daily Star

На початку чоловік займався самолікуванням, однак, коли біль став ще сильнішим, звернувся до лікарів. У палаті, в яку потрапив Діксон, лежали чотири пацієнти з коронавірусом, у яких були іще гірші симптоми.

За словами Діксона, однієї ночі відключили електрику, і медсестрам було важко працювати – вони не могли виконати всі необхідні роботи, і пацієнти просто стогнали від болю.

Чоловік із коронавірусом розповів про дивні перші симптоми

"Це був найбільш болісний досвід у моєму житті, який ніколи не полишить мене", – резюмував Діксон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні зафіксували випадок безсимптомного протікання коронавірусу – у пацієнтки спостерігалася тільки втома.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Смоленська катастрофа трапилася 10 років тому: як все було і хто занапастив польську еліту

Порошенко про справу Чорновол: це реванш антимайдану!

Буде готова через 90 днів: в Ізраїлі заявили про створення вакцини від COVID-19

Покарання неминучі: поліція знайшла киянина, який напав на працівниць Roshen

"Справи немає, є жага помсти!" Аваков послав під три чорти адвоката Януковича через Чорновіл