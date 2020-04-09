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9 квітня • оновлено в 17:28
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Чоловік із коронавірусом розповів про дивні перші симптоми: стогнав від болю

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Шотландець Скотт Діксон, який хворів на коронавірус, порівняв лікування з фільмом жахів і розповів про незвичайні симптоми хвороби.

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49-річний чоловік поділився спогадами з Daily Star. Ні кашлю, ні температури в перші дні він не спостерігав.

Коронавірус у Діксона почався з нестерпного свербіння зап'ястя. Також уже першого дня чоловік перестав відчувати запахи і смак їжі. Слабкість не давала шотландцеві навіть підняти склянку води. Пізніше, за словами чоловіка, з'явився біль у горлі, слабкість і нестерпний головний біль.

Чоловік із коронавірусом розповів про дивні перші симптоми

Чоловік із коронавірусом розповів про дивні перші симптоми

Daily Star

На початку чоловік займався самолікуванням, однак, коли біль став ще сильнішим, звернувся до лікарів. У палаті, в яку потрапив Діксон, лежали чотири пацієнти з коронавірусом, у яких були іще гірші симптоми.

За словами Діксона, однієї ночі відключили електрику, і медсестрам було важко працювати – вони не могли виконати всі необхідні роботи, і пацієнти просто стогнали від болю.

Чоловік із коронавірусом розповів про дивні перші симптоми

Чоловік із коронавірусом розповів про дивні перші симптоми

"Це був найбільш болісний досвід у моєму житті, який ніколи не полишить мене", – резюмував Діксон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні зафіксували випадок безсимптомного протікання коронавірусу – у пацієнтки спостерігалася тільки втома.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Шотландія
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