Хворий на грип не може захворіти на COVID-19, – вірусологиня

Людина, що хворіє на грип, не може заразитися коронавірусом, між вірусами відбувається "конкуренція".

Про це в ефірі на телеканалі Obozrevatel TV розповіла вірусологиня, докториня медичних наук Алла Мироненко. "В одну клітину зазвичай не потрапляють обидва віруси, тому що, коли людина інфікована, виділяється захисний білок інтерферон, який не пускає інші віруси", – сказала вона.

Як пояснила лікарка, коли в навколишньому середовищі циркулюють кілька вірусів, "перемагає" новіший. "А новіший для нас не грип", – зауважила вона.

Мироненко також розповіла, що і грип, і COVID-19 уражують одні й ті самі органи – дихальні шляхи та легені. Таким чином, восени може відбуватися "конкуренція вірусів" за ці локації в організмі людини.

За її словами, хвороба на грип є доволі умовним захистом від коронавірусу, оскільки грип також може призводити до летальних наслідків, якщо вражає людину з групи ризику.

Повну версію бліцінтерв’ю з Аллою Мироненко скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, експертка з питань імунології та вірусології Світлана Доан розповіла, що під час осіннього спалаху гострих респіраторних захворювань сезонний грип може витіснити коронавірус.

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