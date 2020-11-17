Хворий на COVID-19 Степанов розповів, як шукав сімейного лікаря

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів нові подробиці того, як він проходить "шлях пацієнта", хворого на коронавірус.

На своїй сторінці у Facebook глава відомства зазначив, що швидко вдалося знайти потрібну лікарню і подати заявку, щоб його прикріпили до сімейного лікаря (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Степанов підкреслив, що в неділю, 15 листопада, він зв'язався з контакт-центром і отримав необхідну інформацію для подальших дій.

"Мені порадили зателефонувати в одну з київських лікарень. Так і зробив. Розмовляв з черговим лікарем, розповів про самопочуття / симптомах і отримав консультацію щодо лікування вдома", – написав міністр.

Потім глава МОЗ уточнив, що для отримання зв'язку з сімейним лікарем на постійній основі потрібно звернутися до контакт-центру відомства і запросити перелік телефонних номерів медустанов. Їх також можна знайти на сайті Національної служби здоров'я в розділі "Для громадян".

Після цього, за його словами, необхідно зателефонувати до реєстратури лікарні та надати особисту інформацію, а вже після її обробки до пацієнта буде прикріплений сімейний лікар.

"Сьогодні пройшов цей етап на власному досвіді. Досить швидко. Зараз чекаю на дзвінок від сімейного лікаря, який оцінить стан здоров'я і скоректує подальше лікування", – підкреслив Степанов.

Facebook Максима Степанова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про зараження міністра охорони здоров'я Максима Степанова стало відомо в суботу, 14 листопада.

Раніше на коронавірус захворіли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.