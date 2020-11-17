Хворий на COVID-19 Степанов розповів, як шукав сімейного лікаря

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
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  • Максим Степанов описав алгоритм дій, які він здійснював після зараження

  • За його словами, на пошуки сімейного лікаря у нього пішов один день

  • Тепер залишилося дочекатися його дзвінка

Степанов розповів про пошуки сімейного лікаря

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів нові подробиці того, як він проходить "шлях пацієнта", хворого на коронавірус.

На своїй сторінці у Facebook глава відомства зазначив, що швидко вдалося знайти потрібну лікарню і подати заявку, щоб його прикріпили до сімейного лікаря (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Степанов підкреслив, що в неділю, 15 листопада, він зв'язався з контакт-центром і отримав необхідну інформацію для подальших дій.

"Мені порадили зателефонувати в одну з київських лікарень. Так і зробив. Розмовляв з черговим лікарем, розповів про самопочуття / симптомах і отримав консультацію щодо лікування вдома", – написав міністр.

Потім глава МОЗ уточнив, що для отримання зв'язку з сімейним лікарем на постійній основі потрібно звернутися до контакт-центру відомства і запросити перелік телефонних номерів медустанов. Їх також можна знайти на сайті Національної служби здоров'я в розділі "Для громадян".

Після цього, за його словами, необхідно зателефонувати до реєстратури лікарні та надати особисту інформацію, а вже після її обробки до пацієнта буде прикріплений сімейний лікар.

"Сьогодні пройшов цей етап на власному досвіді. Досить швидко. Зараз чекаю на дзвінок від сімейного лікаря, який оцінить стан здоров'я і скоректує подальше лікування", – підкреслив Степанов.

Facebook Максима Степанова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про зараження міністра охорони здоров'я Максима Степанова стало відомо в суботу, 14 листопада.

Раніше на коронавірус захворіли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

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