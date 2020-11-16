Хворий на COVID-19 Степанов розповів про свій "другий крок" на шляху пацієнта

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів про те, як лікується від коронавірусу.

На своїй сторінці у Facebook він написав про "другий крок" на шляху пацієнта. Під час нього він отримав консультацію лікаря щодо лікування телефоном (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"...отримав консультацію лікаря щодо стану здоров’я та подальших дій. Хочу зазначити, що на цьому етапі – питань немає. Лікар відпрацював чітко: все пояснив, надав детальні відповіді та необхідну інформацію", – наголосив він.

Степанов уточнив, що пункти, про які він проінформував у своєму попередньому дописі, залишилися актуальними, й він продовжує над ними працювати. Це можливість підписання хворими на COVID-19 декларації із сімейними лікарями онлайн, створення бази медиків, які оперативно консультуватимуть пацієнтів, які ще не мають декларації, вдома.

"Також, з огляду на те, що певна кількість громадян не підписали декларацію із сімейним лікарем, необхідно зробити так, щоб вони все ж отримували контакти лікаря, який буде вести їх протягом захворювання та призначати лікування. Такі лікарі мають бути в усіх регіонах України", – написав міністр охорони здоров’я 15 листопада.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Степанов заразився коронавірусом – він отримав позитивний тест. Глава відомства розповів, що перебуває вдома на самоізоляції та продовжує працювати.