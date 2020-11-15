Хворий на COVID-19 Степанов розповів про самопочуття

Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов, який раніше повідомив про зараження COVID-19, оцінив свій стан як "терпимий".

Подробицями щодо самопочуття він поділився зі "Страною". Його коментарі видання опублікувало в Telegram.

"Терпиме. Розклад не зміниться. Тільки став дистанційним. Усе через телефон і планшет", – зазначив міністр.

Нагадаємо: про те, що він захворів на коронавірус, міністр охорони здоров'я зізнався у відеозверненні на Facebook. Степанов підкреслив, що незважаючи на акуратність і дотримання правил безпеки, отримав позитивний тест на COVID-19. Міністр запевнив, що щоденні брифінги МОЗ проводитиме з дому.

"Шановні українці, закликаю вас дотримуватися всіх карантинних правил і не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок і будьте здорові", – звернувся він до громадян.

Скриншот Telegram-канал "Країни"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що до симптомів легкої форми коронавірусу відносяться невелика лихоманка, нежить і сухий кашель. Водночас у пацієнта повинні бути відсутніми шлунково-кишкові прояви хвороби і зміни психічного стану.