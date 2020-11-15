Хворий на COVID-19 Степанов розповів про самопочуття
Міністр проходить лікування вдома на самоізоляції
Водночас він продовжує працювати дистанційно
Раніше чиновник вкотре закликав українців дотримуватися правил карантину
Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов, який раніше повідомив про зараження COVID-19, оцінив свій стан як "терпимий".
Подробицями щодо самопочуття він поділився зі "Страною". Його коментарі видання опублікувало в Telegram.
"Терпиме. Розклад не зміниться. Тільки став дистанційним. Усе через телефон і планшет", – зазначив міністр.
Нагадаємо: про те, що він захворів на коронавірус, міністр охорони здоров'я зізнався у відеозверненні на Facebook. Степанов підкреслив, що незважаючи на акуратність і дотримання правил безпеки, отримав позитивний тест на COVID-19. Міністр запевнив, що щоденні брифінги МОЗ проводитиме з дому.
"Шановні українці, закликаю вас дотримуватися всіх карантинних правил і не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок і будьте здорові", – звернувся він до громадян.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що до симптомів легкої форми коронавірусу відносяться невелика лихоманка, нежить і сухий кашель. Водночас у пацієнта повинні бути відсутніми шлунково-кишкові прояви хвороби і зміни психічного стану.