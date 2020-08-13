Хворий на COVID-19 "слуга народу" звернувся до українців
Народний депутат України від "Слуги народу" Роман Грищук, який разом із дружиною захворів на COVID-19, звернувся до українців із закликом. Він попросив їх не легковажити та не забувати, що небезпека зараження нікуди не зникла.
Своє звернення парламентарій опублікував на особистій сторінці у Facebook і зазначив, що із їхнім маленьким сином наразі все добре.
"Коли ти став цифрою зі статистики захворювань на COVID-19. У нас із дружиною позитивні тести. Постійні антирекорди за кількістю хворих перестали лякати, засоби особистої гігієни, соціальна дистанція, самоізоляція дедалі більше просто слова з плакатів, а не реальні методи захисту. Не будьте легковажні, не повторюйте чужих помилок", – написав він, додавши, що почувається більш-менш нормально.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
спершу про інфікування коронавірусом повідомила дружина Грищука Анна Гресь. Також вона розповіла про самопочуття. За словами жінки, у неї спостерігалося підвищення температури до 37,7.
Нагадаємо, що раніше народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев також заразився коронавірусом.