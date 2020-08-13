Хворий на COVID-19 "слуга народу" звернувся до українців

Народний депутат України від "Слуги народу" Роман Грищук, який разом із дружиною захворів на COVID-19, звернувся до українців із закликом. Він попросив їх не легковажити та не забувати, що небезпека зараження нікуди не зникла.

Своє звернення парламентарій опублікував на особистій сторінці у Facebook і зазначив, що із їхнім маленьким сином наразі все добре.

"Коли ти став цифрою зі статистики захворювань на COVID-19. У нас із дружиною позитивні тести. Постійні антирекорди за кількістю хворих перестали лякати, засоби особистої гігієни, соціальна дистанція, самоізоляція дедалі більше просто слова з плакатів, а не реальні методи захисту. Не будьте легковажні, не повторюйте чужих помилок", – написав він, додавши, що почувається більш-менш нормально.

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