Хворий на COVID-19 повинен мати вдома дві речі, – Богомолець

Хворому на коронавірус, що лікується вдома, варто мати градусник та пульсоксиметр.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла Заслужена лікарка України Ольга Богомолець. "Що потрібно мати хворому? Градусник, але не для того, щоб при температурі 38 починати її збивати", – зауважила вона.

Як наголосила лікарка, за допомогою підвищення температури організм бореться з вірусом. "Якщо ви можете толерувати 38,5 – нормально, якщо можете 39 толерувати – супер. Вірусам значно тяжче, ніж вам, тому що в цей момент вони просто закипають в тій гарячій смолі, вони там гинуть", – пояснила вона.

Богомолець порадила збивати температуру лише у тому випадку, якщо її не можна терпіти і якщо в організмі починаються розлади.

За її словами, варто мати вдома і прилад для вимірювання вмісту кисню в крові – пульсоксиметр. Він покаже, чи потребує хворий стаціонарного лікування.

"Якщо сатурація нормальна, навіть при високій температурі, якщо навіть людина себе недобре почуває, тоді можна бути вдома і далі перевіряти показники в динаміці", – сказала лікарка.

Повну версію бліцінтерв’ю з Ольгою Богомолець читайте на OBOZREVATEL.

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