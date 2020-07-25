Хворий на COVID-19 лікар із Рівного відверто розповів про коронавірус

Лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський, який перехворів на коронавірус (COVID-19), розповів, чому не ізолювався від сім'ї, чи можливе повторне зараження і чи варто послаблювати карантин у країні.

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Як зазначив він у коментарі ТСН, сім'я відреагувала на зараження нормально.

"Старшому синові 13 років, і дітей іще не цікавить COVID-19. А дружина теж нормально відреагувала. Каже: "Мабуть, і я захворію. Перехворіємо разом і зможемо вже сміливо всюди разом їздити і не боятися нічого". Тобто жодних проблем не було. Зрештою, ні дружина, ні діти, не захворіли. Принаймні, жодних симптомів після контакту зі мною у них не було", – сказав Сільковський.

За словами лікаря, він також абсолютно спокійно це сприйняв, відчував, що організм нормально працює. Водночас Сільковський не ізолювався від своєї родини під час хвороби і навіть цілував дітей перед сном.

"Уже більше чотирьох місяців у нашій країні діє карантин і навіть через наше відділення щотижня проходить 50-60 дітей і жодного разу не було у нас важкої дитини з коронавірусом. Також у нас є опорна інфекційна лікарня, де лікують пацієнтів з COVID-19, і я спілкуюся з колегами цієї лікарні. У нас є угода, що в разі, якщо туди госпіталізують важких дітей з коронавірусною інфекцією, то нас викличуть, як анестезіологів, для їх лікування. Адже в цій лікарні медики не мають відповідного досвіду лікування дітей з важкими ускладненнями коронавірусу. І за весь цей час нас жодного разу не викликали. У нас і в навколишніх районах такої ситуації не було, а це в цілому охоплено майже мільйон людей", – наголосив він.

Лікар додав, що діти хворіють, але, як правило, дуже легко, у них температура тримається 1-2 дні і зникає.

"Тому я був зовсім не проти, щоб мої діти перехворіли легко. Тим більше, що зараз літо, гарна погода, гарне харчування. Я не проти, щоб вони зміцнили імунітет і були захищені в холодну пору року, коли приєднаються інші сезонні захворювання, такі як грип. Вони ж нікуди не зникли, і коронавірус нікуди не зникне до цього часу. І коли це все разом поєднається, то це захворювання може протікати важче. Ось такою була моя логіка", – зазначив Сільковський.

За його словами, всі фахівці сходяться на тому, що коронавірус сильніший за грип. Імовірно, що й імунітет під час COVID-19 буде міцнішим, ніж за грипу.

"Тому я думаю, що в будь-якому випадку, імунітету повинно вистачити на кілька років. А там і коронавірус може піти в небуття, як 100 років тому іспанка. Так, це моє припущення, я не можу цього підтвердити, як і в цілому вчені не можуть цього підтвердити, але, як показує досвід моїх колег, люди, які вилікувалися від коронавірусу, повторно в лікарню з цим діагнозом не потрапляли. Такого в їхній практиці ще не було", – констатував лікар.

У випадку з карантином він радить дивитися на здатність системи охорони здоров'я України, а не на загальну кількість виявлених випадків, серед яких чимало безсимптомних.

"Якщо лікарні забезпечені всім необхідним і не працюють на повне навантаження, то можна і потрібно послаблювати обмежувальні заходи. Але, якщо медицина слабка і не може впоратися, то все ж необхідно дотримуватися більш сильних обмежувальних заходів. Зрештою, вони не захищають від зараження, а захищають від інфікування всіх одночасно. Адже, коли одномоментно захворіють усі лікарі і пацієнти, то виникне просто колапс", – вважає Сільковський.

На його думку, люди хворіють відносно не важко, часто можуть у домашніх умовах перехворіти, тому потрібно послаблювати карантин і дивитися, яка в подальшому розвиватиметься ситуація.

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