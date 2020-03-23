Житомирець Вадим, який нібито приховав, що заразився коронавірусом, а нині все ж проходить лікування від COVID-19 у місцевій лікарні, звинуватив мера міста Сергія Сухомлина та громадськість у поширенні неправдивої інформації щодо нього.

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Чоловік заявив, що проти нього була розгорнута "брудна кампанія істерії та ненависті". Про це він заявив у своєму відеозверненні, яке оприлюднив на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Перший оголошений факт про мене був неправильний: мені не 56 років, а 49. У ЗМІ та соцмережах почали говорити неправду про те, що я привіз у Житомир із Австрії туристичну групу у складі 34 осіб, яких вночі випустив у рідному місті, і вони, як зомбі, поширюють інфекцію там", – обурюється на ролику Вадим, старанно читаючи текст свого звернення з папірця.

Хворий на коронавірус житель Житомира записав гнівне відеозвернення

За його словами, нині минуло п’ять днів відтоді, коли саме міський голова Житомира Сергій Сухомлин заявив про першого зараженого коронавірусом житомирця. Зокрема, чиновник обіцяв, що питанням визначення всіх контактних із чоловіком осіб займається обласна поліція та СБУ.

"Хочу запитати, чи виявлені ці люди? Невже наші спецслужби не могли встановити цих осіб, то, може, їх і не було", – пробує іронізувати Вадим.

Він вважає, що не лише в Житомирі, а й загалом у країні "створена атмосфера страху й нетерпимості". Він закликав земляків подивитися на приклад інших держав, наприклад, згадати, як у Китаї згуртувалися у боротьбі з цією бідою.

Заражений коронавірусом із Житомира Вадим часто знімає відео з лікарні

"Люди у світі стараються підтримати одне одного, а у нас все навпаки – варто пчихнути у громадському транспорті, як на тебе спрямовують жорсткі погляди. В Україні негативно ставляться до тих, хто повертається додому, мовляв, залишайтесь, де були", – вважає Вадим.

Крім цього, він запропонував такої важкої хвилини "простягнути руку" міському голові Житомира. На його переконання, чиновник має вибачитися перед ним, інакше він подасть на нього до суду.

"Зізнайтеся, що вас неправильно інформували, ви багато працювали й могли припуститися помилки. Давайте заспокоїмо житомирців. Відомо, що нас було троє: я, мій товариш Максим і його 11-річний син. Ми самоізолювалися відразу після прильоту в Україну. Припиніть повторювати "мантру" про понад 30 людей. Якщо ви визнаєте помилку, обіцяю не подавати на вас до суду за наклеп", – підсумував Вадим.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Житомирі підтвердився перший випадок коронавірусу в місті. Захворів чоловік, який повернувся з Євросоюзу.

У поліції заявили, що мешканець Житомира контактував із 30 людьми, приховував хворобу і продовжував возити туристів у Україну.

Сам житомирець Вадим, якому загрожує три роки в'язниці за те, що він нібито приховував коронавірус і продовжував возити туристів до України, відкидає такі звинувачення.

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