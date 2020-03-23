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23 березня • оновлено в 13:47
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Хворий коронавірусом українець показав відео з "боксу-холодильника"

1.4т
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Житель Житомира Вадим, який перший в місті заразився коронавірусом COVID-19, поскаржився на холод у своїй ізольованою лікарняній палаті.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував відео, де показав умови утримання з "боксу-холодильнику" (щоб подивитися його, проскрольте новина до кінця).

"З ранку трохи потеплішало, на градус до +16. Термоголовка батареї відкрита на максимум. Ви запитаєте, як я гріюся? На третій день після надходження мені дали додаткову ковдру. До речі, постільна білизна моя, мені з дому передали. Так як мені з дому передали чайник, то я гріюся гарячим чаєм", – розповів пацієнт.

Температура в палаті

Температура в палаті

Facebook Вадим Оптиміст

Також він опублікував фото, де показано, що температура в палаті на ранок, 23 березня, була +15.

Палата зараженого

Палата зараженого

Facebook Вадим Оптиміст

Нагадаємо, що раніше житомирянин Вадим звинуватив мера міста Сергія Сухомлина і громадськість в поширенні неправдивої інформації про нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Житомира, якому загрожує три роки в'язниці за те, що він нібито приховував коронавірус і продовжував возити туристів в Україну, відкидав звинувачення.

При цьому в поліції заявили, що чоловік контактував з 30 людьми, приховував хвороба і продовжував возити туристів в Україну. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження – йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Житомир
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