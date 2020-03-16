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16 березня • оновлено в 11:55
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Хворий на коронавірус розповів про головні симптоми і страхи

7.9т
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Британець Ендрю О'Дуайер, який заразився коронавірусом в Італії і за прогнозами лікарів вже успішно йде на поправку, розповів про симптоми пневмонії нового типу.

Своєю історією хвороби чоловік поділився в інтерв'ю ВВС під час самоізоляції на південному заході Лондона.

Британець, як і 20 осіб з його туристичної групи, заразився на гірськолижному курорті в Італії. Після повернення до Великобританії він вирішив залишитися вдома і ізолювати себе.

Хворий на коронавірус розповів про головні симптоми

Хворий на коронавірус розповів про головні симптоми

dеlo.ua

"Я пройшов тестування, перш ніж відчув себе погано, інші люди з курорту показували позитивний результат. Через три дні я дізнався, що у мене є коронавірус. Але пройшло більше тижня, перш ніж з'явилися симптоми", – розповів О'Дуайер.

Головними симптомами, за його словами, є "досить виснажливий і жахливий кашель" і лихоманка. З останньою йому допоміг впоратися прийом жарознижувальних. При цьому, підвищення температури, яке чоловік відчував, "нічим не відрізняється від звичайних симптомів грипу".

"Не дивлячись на поширену думку, що коронавірус у першу чергу позначається на літніх людях із хронічними важкими захворюваннями (астма, діабет, хвороби серця), наявність діабету 1 типу не вплинула на перебіг хвороби", – додав британець.

Чоловік додав, що дуже б не хотів знову заразитися, оскільки боїться не побачити свою сім'ю. На час ізоляції дружина і син британця живуть окремо.

Хворий на коронавірус розповів про головні симптоми

Хворий на коронавірус розповів про головні симптоми

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що більшість типових для дорослих симптомів нового коронавірусу не проявляються у неповнолітніх, які заразилися COVID-19.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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