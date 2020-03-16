Хворий на коронавірус розповів про головні симптоми і страхи

Британець Ендрю О'Дуайер, який заразився коронавірусом в Італії і за прогнозами лікарів вже успішно йде на поправку, розповів про симптоми пневмонії нового типу.

Своєю історією хвороби чоловік поділився в інтерв'ю ВВС під час самоізоляції на південному заході Лондона.

Британець, як і 20 осіб з його туристичної групи, заразився на гірськолижному курорті в Італії. Після повернення до Великобританії він вирішив залишитися вдома і ізолювати себе.

Хворий на коронавірус розповів про головні симптоми dеlo.ua

"Я пройшов тестування, перш ніж відчув себе погано, інші люди з курорту показували позитивний результат. Через три дні я дізнався, що у мене є коронавірус. Але пройшло більше тижня, перш ніж з'явилися симптоми", – розповів О'Дуайер.

Головними симптомами, за його словами, є "досить виснажливий і жахливий кашель" і лихоманка. З останньою йому допоміг впоратися прийом жарознижувальних. При цьому, підвищення температури, яке чоловік відчував, "нічим не відрізняється від звичайних симптомів грипу".

"Не дивлячись на поширену думку, що коронавірус у першу чергу позначається на літніх людях із хронічними важкими захворюваннями (астма, діабет, хвороби серця), наявність діабету 1 типу не вплинула на перебіг хвороби", – додав британець.

Чоловік додав, що дуже б не хотів знову заразитися, оскільки боїться не побачити свою сім'ю. На час ізоляції дружина і син британця живуть окремо.

Хворий на коронавірус розповів про головні симптоми ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що більшість типових для дорослих симптомів нового коронавірусу не проявляються у неповнолітніх, які заразилися COVID-19.

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