Хворий на COVID-19 киянин розвінчав міфи про лікування коронавірусу в Україні: все набагато позитивніше

Молодий киянин Віктор Фантаєв, який проходить лікування в одній з інфекційних лікарень столиці, розвінчав головні міфи про лікування коронавірусу в Україні.

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На своїй сторінці в Facebook, він висловив подяку лікарям, які щодня борються за життя людей і спростував неправдиві твердження про нібито дороге лікуванні за свій рахунок і не тільки.

Міф 1 – лікарі не лікують без грошей

Лікарі не вимагають грошей у мене, багато хто цьому дивується, але у мене жодного разу не попросили грошей.

Міф 2 – ліків немає, лікування дуже дороге

За весь час я витратив на ліки не більше 1000 грн. Це було те, що дійсно було відсутнє в лікарні або додатково введено в лікування і не передбачено лікарнею. Ці 1000 грн просто сміх, на тлі того, що надає лікарня.

Лікування коронавірусу

Міф 3 – платні аналізи, рентген та інші обстеження

Рентген, аналізи, кардіограма – все робиться безкоштовно. Платним буде КТ з причини того, що робить його приватна структура.

Міф 4 – не можна передавати передачі/їжу

Можна, через приймальне відділення. І навіть Glovo приїжджає. Що ви точно не станете робити, так це їсти лікарняну їжу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в лікарнях України катастрофічно не вистачає персоналу, який доглядає за хворими на коронавірус COVID-19.