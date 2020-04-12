Головна Новини
12 квітня • оновлено в 16:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Хворий на COVID-19 киянин розвінчав міфи про лікування коронавірусу в Україні: все набагато позитивніше

3.4т
Читати матеріал російською

Молодий киянин Віктор Фантаєв, який проходить лікування в одній з інфекційних лікарень столиці, розвінчав головні міфи про лікування коронавірусу в Україні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

На своїй сторінці в Facebook, він висловив подяку лікарям, які щодня борються за життя людей і спростував неправдиві твердження про нібито дороге лікуванні за свій рахунок і не тільки.

  • Міф 1 – лікарі не лікують без грошей

Лікарі не вимагають грошей у мене, багато хто цьому дивується, але у мене жодного разу не попросили грошей.

  • Міф 2 – ліків немає, лікування дуже дороге

За весь час я витратив на ліки не більше 1000 грн. Це було те, що дійсно було відсутнє в лікарні або додатково введено в лікування і не передбачено лікарнею. Ці 1000 грн просто сміх, на тлі того, що надає лікарня.

Лікування коронавірусу

Лікування коронавірусу

  • Міф 3 – платні аналізи, рентген та інші обстеження

Рентген, аналізи, кардіограма – все робиться безкоштовно. Платним буде КТ з причини того, що робить його приватна структура.

  • Міф 4 – не можна передавати передачі/їжу

Можна, через приймальне відділення. І навіть Glovo приїжджає. Що ви точно не станете робити, так це їсти лікарняну їжу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в лікарнях України катастрофічно не вистачає персоналу, який доглядає за хворими на коронавірус COVID-19.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
хвороба карантин
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
2
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
трипаком болел или прыщами
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ua zahid
ua zahid
де мій комент мударатор
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ua zahid
ua zahid
ua zahid, харош пи@ деть уже з@ ибали зі своїм навязаним грипом,Схоже на то, що прийде осінь, будемо викорчовувати цю зелень! коктейль молотова вас вілікує враз
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ua zahid
ua zahid
харош пи@деть уже з@ибали зі своїм навязаним грипом,Схоже на то, що прийде осінь, будемо викорчовувати цю зелень! коктейль молотова вас вілікує враз
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2777.

    Вилікувалися: 89. Померли: 83.

  • У світі захворіли 1,79 мільйона осіб, загинули – понад 108 тисячі.

  • Україна має два плюси e боротьбі з COVID-19: інфекціоніст назвав "козирі".

  • Пік коронавірусу в Україні буде менш агресивним: МОЗ озвучив точну дату.

  • Інфекціоніст Володимир Курпіта порахував, що в Україні захворіють мільйон громадян.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги