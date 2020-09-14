Академік Загородній: щодоби в Україні буде понад 3,5 тис. заражених, динаміка COVID-19 пришвидшиться

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні продовжить невпинно зростати і до цієї п'ятниці, 18 вересня, коливатиметься в межах 2395-3670 випадків за середнього значення 3014 на добу. Кількість смертей водночас становитиме 45-55 на добу за середнього значення 50.

Такий прогноз робочої групи Національної академії наук із математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, дав OBOZREVATEL віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

Найбільше хворих фіксуватимуть на Львівщині, Івано-Франківщині, Одещині, Тернопільщині, Харківщині, Хмельниччині, Буковині та в Києві.

Розвиток епідемії коронавірусу в Україні

Статистика хворих на коронавірус за регіонами

"Кількість нових інфікованих і нових активних інфікованих зростатиме. Середня кількість нових на 200 випадків перевищує минулотижневий показник. Кількість смертей теж зросла приблизно на дві порівняно з минулим тижнем і становить 45 випадків на день. Незначного оптимізму додає те, що з початку вересня збільшується кількість нових видужалих: у середньому це по 915 людей за день", – зауважив академік.

За його словами, за останні 2 тижні знизилися також темпи кількості госпіталізацій, цей показник тримається на рівні 400-450 за день. Середній рівень летальності серед госпіталізованих дорівнює близько 8-10%.

"До кінця тижня щодня матимемо по 3 тис. інфікованих і по 50 смертей. Переважно помирають люди похилого віку. Також зростає кількість випадків, про хворобу яких стає відомо вже після факту смерті. Це свідчить про погіршення тестування в деяких регіонах. Найвищий показник із тестування – у Києві. Більшає кількість людей, які фактично одужують на самоізоляції, але офіційно не виписані або не пройшли повторне ПЛР-тестування", – зазначив Загородній.

З детальним прогнозом можна ознайомитися за посиланням.