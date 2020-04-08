Куди повезуть хворих на коронавірус бійців ООС: у ЗСУ визначили місця

Збройні сили України визначилися з місцями для обсервації військовослужбовців з підозрою на COVID-19. Для учасників ООС обсерваційною зоною визначений військовий санаторій у Запорізькій області.

Про це OBOZREVATEL повідомили в Командуванні Медичних сил ЗСУ. "Для надання медичної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України визначено інфекційні клініки (відділення) військово-медичних клінічних центрів регіонів (військових госпіталів). У Збройних силах України у військових закладах охорони здоров’я передбачено 850 ліжок інфекційного профілю для надання медичної допомоги інфекційним хворим. У разі необхідності оперативно буде додатково розгорнуто ще 800 ліжок інфекційного профілю", – зазначив керівник пресслужби Командування Медичних сил Олексій Мазепа.

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За його словами, військові медики також пройшли тренування з розгортання мобільного госпіталю: так у ЗСУ готуються до можливого спалаху епідемії.

"Обсерваційні зони під час масового надходження військовослужбовців, хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, визначені в клініках інфекційних хвороб при Національному військово-медичному клінічному центрі ГВКГ, військово-медичних клінічних центрах регіонів та інфекційних відділеннях військових госпіталів. Для військовослужбовців операції Об’єднаних сил обсерваційною зоною визначено Центральний військовий санаторій "Приморський", де передбачено 150 ліжок для обсервації", – повідомив Мазепа.

Загалом, за його словами, у військових санаторіях готові прийняти до 2,5 тисячі пацієнтів.

"За гострої потреби військо зможе розгорнути й ще один військовий госпіталь, розрахований до 250 ліжок, для прийняття інфікованих хворих", - підкреслив Мазепа.

Наразі, за словами керівника пресслужби Командування Медичних сил, визначені санітарні транспортні засоби для здійснення евакуації пацієнтів (зокрема й повітрям). Розроблені шляхи евакуації військовослужбовців з підозрою на COVID-19, а військових медиків навчають особливостям проведення евакуації таких пацієнтів та готують до того, як убезпечитися від зараження самим.

"З військовослужбовцями та працівниками медичної служби Збройних сил України у військово-медичних клінічних центрах регіонів, військових госпіталях на постійній основі організовані та проводяться інструкторсько-методичні заняття та спеціалізовані тренування щодо підтримання на високому рівні фахових навичок особового складу з питань запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та мінімізації ризику інфікування медичних працівників під час контакту з інфікованими та потенційно інфікованими особами", – пояснив Мазепа.

Він також запевнив, що військові госпіталі переважно забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, ліками та дезінфекційними засобами.

"Проаналізовано наявність та створено необхідний запас медико-санітарного, господарчого майна, дезінфекційних, лікарських засобів та засобів індивідуального захисту в закладах охорони здоров’я ЗС України та визначено додаткову потребу в необхідних засобах індивідуального захисту та медичного майна на час проведення карантинних заходів згідно з рекомендаціями МОЗ", – заявив Мазепа.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на ранок 7 березня у ЗСУ зафіксовано 4 випадки зараження коронавірусною інфекцією. Один з них – летальний. Хвора на COVID-19 працівниця однієї з військових частин Івано-Франківської області померла зранку 6 квітня - після тижня в реанімаці. Їй було 42 роки. За кілька годин після смерті жінки надійшли результати лабораторного аналізу, які підтвердили діагноз COVID-19.

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