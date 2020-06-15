Україна на порозі другої хвилі епідемії коронавірусу, повертаємося до максимуму. Докладний прогноз НАН

До кінця тижня, 19 червня, кількість інфікованих коронавірусом в Україні зростатиме й триматиметься на рівні 610-870 випадків. Кількість смертей може досягнути 18-22 на добу. Найбільше хворих прогнозується на Львівщині та Волині, найменше –на Полтавщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Херсонщині та Кіровоградщині. Ріст у Києві може дещо уповільнитися.

Однак ці дані не враховують збільшення кількості проведених тестів, через що, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, суттєво збільшилась статистика тих, хто заразився.

Такі прогнози OBOZREVATEL дав віцепрезидент Національної академії наук, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній, який керує робочою групою з прогнозування та математичного моделювання поширення епідемії коронавірусу в Україні.

Академік зазначає, що з 10 по 30 травня поступово знижувався рівень захворюваності, до 380 випадків. Через пом’якшення карантину ситуація різко змінилася з початку червня: кількість нових одужалих за день перестала зростати і тримається на постійному рівні 300-350 за день. Водночас почалося стабільне зростання нових інфікованих, що відповідало найбільш песимістичним варіантам попереднього прогнозу на початку червня.

Коронавірус в Україні

"Якщо поширення вірусу зросте на 20%, то середня кількість нових інфікованих буде по 550 осіб на день. Ми повернемося до максимуму захворілих за добу, і це можна трактувати як початок другої хвилі. У такому разі на добу фіксуватимемо по 13,5 смерті, видужалих – 370. Середня кількість нових активних заражених дорівнюватиме 175 на добу. Епідемія розвиватиметься й на спад не йтиме", – йшлося в попередньому прогнозі НАН.

"Ми розглянули два сценарії для кожної області до кінця тижня 19 червня: із поступовим збільшенням рівня контактності на 20% та зменшенням на 20%. Якщо усереднити результати моделювання по всіх регіонах, то прогноз такий: кількість нових інфікувань за день на 19 червня буде на рівні 610-870, смертей – 18-22. Рівень нових інфікованих на день і надалі тримається між показниками Польщі та Швеції. До речі, в цих країнах, як і в нас, останніми тижнями фіксується зростання захворюваності", – уточнив Загородній.

Прогноз НАН по регіонах

Водночас учений зауважив зростання тестування МОЗ із початку червня. Добова сумарна кількість ПЛР та ІФА-тестів становить у середньому приблизно 13 тис. Станом на 12 червня в Україні було проведено 468 тис. ПЛР-тестів, це в середньому 15.7 тесту на одного інфікованого за весь період тестування.

Останніми тижнями на кожного нового інфікованого використовується близько 20 тестів ПЛР та 10 тестів ІФА. За цим показником Україна випереджає США (11), Іспанію (15.5), Францію (9), Сінгапур (12.5) та Швецію (6).

Зокрема, за добу 12 червня було зроблено 18 тис. 247 тестувань. Це удвічі більше, ніж 5 червня.

Нагадаємо, що за прогнозами лікаря-інфекціоніста та колишнього очільника Центру здоров'я Володимира Курпіти, у наступні два тижні, до 25 червня, в Україні побільшає кількість заражених коронавірусом, уряд може повернути карантин, аби не допустити ще більшого спалаху. Про це він сказав ще 10 червня, коли кількість інфікованих на коронавірус почала різко збільшуватись.