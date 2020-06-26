Хворі на COVID-19 в Україні стали легше переносити хворобу, – лікарка

Юрій Сергієнко Суспільство 18:30, 26.06.2020 Оновлено: 18:39, 26.06.2020

Пацієнти з COVID-19 в Україні стали легше переносити хворобу, а у деяких вона взагалі протікає безсимптомно.

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Таку думку "ТСН" висловила епідеміологиня, завідувачка відділення оцінки ризиків та інфекційного контролю "Охматдиту" Катерина Сояк. Таку тенденцію вона спостерігає серед пацієнтів її знайомих лікарів.

"Те, що я спостерігаю серед своїх знайомих лікарів і їх пацієнтів, зараз хвороба COVID-19 протікає відносно легко, а у деяких – взагалі безсимптомно", – наголосила лікарка.

Сояк додала, що тестів на антитіла в Україні роблять дуже мало, тому люди можуть навіть не здогадуватися, що вони вже перенесли хворобу.

За словами лікарки, не варто думати, що в країні все добре з епідеміологічною ситуацією.

"Їх (тести) у нас роблять якісно і швидко, але ресурс обмежений. Було б більше тестів, був би вищий рівень захворюваності", – наголосила Сояк.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні зростає кількість важкохворих пацієнтів із COVID-19. За словами імунолога Федора Лапія, така ситуація пов'язана з тим, що люди стали менш насторожено ставитися до коронавірусу.

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