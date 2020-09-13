Українці з COVID-19 можуть обманом виїжджати за кордон: як ліквідують симптоми і чим загрожує

На туристичних форумах українці активно обговорюють, як подорожувати з коронавірусом, і діляться лайфхаками й порадами, як обійти обмеження та виїхати за кордон. Наприклад, щоб збити високу температуру, радять уколоти анальгін, димедрол і папаверин одночасно.

У чому небезпека самолікування, чи можна заразитися COVID-19 у літаках і готелях і як цього уникнути – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що радять "знавці"

Незважаючи на смертельну небезпеку, багато українців усе ж нехтує елементарними правилами безпеки. Такий висновок можна зробити з листувань секретних туристичних телеґрам-каналів. Українці обговорюють, як збити температуру перед польотом, цікавляться, через скільки днів після зараження тест на коронавірус дає позитивний результат і як можна його обійти.

"Чоловік нещодавно перехворів на застуду, мене накрило зараз. Температуру ні парацетамол, ні ібупрофен не збиває – 39. Що випити або вколоти, щоб допомогло напевне. У неділю виліт у Шарм", – запитує одна з мандрівниць.

Деякі радили їй уколоти за раз анальгін, димедрол і папаверин. Лише одна з користувачів порадила жінці зробити тест, а не займатися самолікуванням і заражати інших.

Половина літака летить без масок

Киянка Олена, яка недавно повернулася з відпочинку з Туреччини, розповіла OBOZREVATEL, як зараз туристи за кордоном, зокрема українські, дотримуються карантину. За її словами, температуру в столичному аеропорту "Бориспіль" міряють тільки на вході, там само перевіряють посадкові талони, щоб уникнути в терміналі проводжальників. Уже в самому терміналі багато спускає маски на підборіддя, зауважень їм практично не роблять.

"Літак на 300 з чимось пасажирів. Заходять у масках, сіли і знімають. Реально половина літака летіла без масок або спускала їх із носа. Стюардеси зауважень не робили. Назад теж повний борт, така сама картина. Правда, цього разу екіпаж час від часу просив одягнути їх, але без напрягу. Так само було і в Мармарисі, де ми відпочивали. Маски просять одягнути тільки на вході в ресторан. У готелі персонал у масках і рукавичках. На пляжі, в барах і ресторанах нікого в маски не бачила. Дистанції дотримуються хіба що британці. Наші в спину дихають у чергах", – уточнила вона.

За словами жінки, зрідка маску просили надіти в туристичному автобусі або тримати напоготові у разі контролю місцевої поліції. Але вже навіть гіди зізнавалася, що й ті перевіряють усе рідше. На екскурсіях вхід кудись у приміщення – у масках. Ось ми в Памуккале їздили, заходиш у масці, пройшов метрів 30 і зняв. Але це відкрите повітря. Правда, вже на самих джерелах поліція просила одягати їх, там же місця мало, досить тісно, складно дотримуватися дистанції", – поділилася Олена.

Закриті кордони не зупинять жоден вірус

Колишній санітарний лікар України Святослав Протас у коментарі OBOZREVATEL запевнив, що в нашій країні відбувається неконтрольоване поширення коронавірусу. Мовляв, українці хворіють тисячами, проте через поганий алгоритм тестування (тільки за наявності симптомів, а ось контактне коло хворого під тестування не підпадає. – Ред.).

"Те, що хворі українці подорожують між країнами, – це вже небезпека для тієї країни, куди вони їдуть. Але в інфекцій немає меж, і жодне їх закриття-відкриття не розв'язує питання. Хіба що це буде повна ізоляція, але в нинішньому світі це неможливо. Все одно літають дипломати, ходять товари. Люди можуть тільки максимально локалізувати спалах", – сказав він.

Як приклад Протас навів досвід Китаю, який досить швидко впорався з епідемією, зупинивши поширення вірусу через обрив епідеміологічного ланцюжка.

"У китайців – необмежені можливості з тестування, вони працювали на випередження: на перших етапах інфікування хворих відразу ізолювали в медустанови. Тому легкі форми не переходили в важкі. У нас же госпіталізують тільки важких, а легких залишають удома, відповідно, створюючи сімейні вогнища інфекції", – пояснив він.

Українська імунологиня Алла Волоха не радить займатися самолікуванням у разі коронавірусу і тим більше, маючи підтверджений діагноз, летіти за кордон у відпустку, щоб не втратити заплачені гроші.

"Це дуже непроста ситуація. Тому що може все і пройти, а з іншого боку, можна сильно захворіти. Але навіть із легкою формою можна заразити інших. Люди просто безвідповідально ставляться щодо і свого здоров'я, й інших", – наголосила вона в коментарі OBOZREVATEL.

Не варто економити на страховках

Днями OBOZREVATEL писав про закарпатця Аттілу Ляха, який помер від ускладнень коронавірусу в турецькій Анталії. Подруга його дружини запевнила, що в чоловіка не було супутніх захворювань, а симптоми коронавірусу проявилися на 3-4-й день відпустки.

Теоретично симптоматика інфікування проявляється на 5-7-й день, тому можна припустити, що Атілла перетинав кордон уже хворим, просто міг не відчувати вірусу. Через два тижні лікування він помер від зупинки серця. Турецькі лікарі уточнили, що це стало ускладненням після хвороби.

У сім'ї Ляхів виникли проблеми зі страховим полюсом, оскільки у нього було всього два тижні дії. Це означає, що кожен день перебування без дії страховки міг обійтися хворим щонайменше в 600 євро.

Тому в разі виїзду за кордон у період пандемії в одній із страхових компаній OBOZREVATEL порадили не економити на страховках і купувати поліс із розширеним страхуванням і відсутністю обмежень щодо кількості днів і лікування коронавірусу.

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