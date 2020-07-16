Хворі на COVID-19 українці не вірять у діагноз і поводяться агресивно: медики розповіли про наболіле

Медикам із лікарні в місті Стебник Львівської області, яку спершу готували як резервну для приймання інфікованих коронавірусом, іноді доводиться мати справу з агресією пацієнтів – ті не вірять у хворобу та її небезпеку.

Водночас заміни лікарям немає: медустанова працює з травня, зараз із 60 ліжкомісць для хворих на COVID-19 там заповнено 50. Щодня приймають 2-3 нових заражених, але медперсоналу не вистачає, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що до боротьби з інфекцією залучили медиків усіх профілів – із первинної ланки забрали сімейного лікаря, попросили повернутися навіть тих, хто вийшов на пенсію. Лікарі в реанімації, не знімаючи костюмів, працюють шість годин поспіль.

"Люди на вулиці не розуміють цього. Дивляться різні відео, де розповідають, що це все вигадка. Реанімація у нас була на шість ліжок, але через те що багато людей, ми збільшили", – говорить один із лікарів.

Його колеги підкреслюють, що жителі Стебника нарікають, і навіть якщо хворі отримують позитивний результат, відмовляються в це вірити – переконують, що не інфіковані.

Львівщина лідирує за кількістю заражених коронавірусом

"Якщо приходить позитивний результат, вони вигукують: "Це не в мене". Ми відчуваємо на собі часом і агресію... Це маленьке місто. Всі одне одного знають. І можемо бояться, що люди будуть говорити", – додає співробітник лікарні.

Наприклад, на місцевому ринку в Стебнику навіть спалахнули дискусії: одні продавчині вважають, що пандемія – це вигадка, інші ж переконують у протилежному. За їхніми словами, вони розчарувалися в усьому.

Але лікарі кажуть, що їм не зрозуміло, чому українці дозволяють собі не дотримуватися порад медиків, додаючи: дистанція або маска, чисті руки, пильність до свого здоров'я здатні зменшити навантаження на реанімаційну бригаду.

"Є рекомендації. Намагайтеся дотримуватися карантину. Тобто маска, мати з собою антисептик. І радити рідним так само. Тому що зараз карантин триває", – закликає лікар реанімації медустанови в Стебнику на Львівщині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області померла 20-річна дівчина із коронавірусною інфекцією і пневмонією, не дочекавшись результатів ПЛР-тесту. Перед тим вона впала в кому, і лікарі не змогли врятувати їй життя.