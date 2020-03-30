"Хворі марокканці" в Пуща-Водиці налякали українців з Балі: з'явилися деталі

Вдень 30 березня в мережі з'явилася інформація, що в готелі "Пуща Конгрес", куди поселили частина пасажирів з Балі, нібито бачили хворих людей, яким видавали захисні костюми.

OBOZREVATEL розібрався в ситуації і з'ясував, що зараз відбувається в готелі. Спочатку жінка на ім'я Ірина в одному з Telegram-чатів пасажирів з Балі повідомила, що бачила в готелі деяких марокканців, які знаходяться там на обсервації. Також вона побачила людину, яка виглядала хворою – цьому хлопцю видали захисний костюм і відправили в номер. Через це частина пасажирів відмовилася заселятися в готель, вважаючи за краще залишатися в автобусі.

"Ми відмовлялися селитися, тому що знаємо, що тут 20 марокканців тут живуть на обсервації. Нас обманним шляхом намагалися сюди заселити, але ми відмовлялися. Тут хворі люди, сюди ні в якому разі не переїжджайте з "Козацького", – розповіла Ірина.

Деякі українці не хочуть заселятися в готель

Як запевнила OBOZREVATEL адміністратор Марина, люди в захисних костюмах дійсно є – це персонал, який доставляє їжу.

"Захисні костюми видаються нашому персоналу, який доставляє їжу. Вони залишають їжу під номером, навіть не заходять усередину", – пояснила дівчина.

І марроканці теж живуть в готелі. Справа в тому, що вони не встигли вилетіти з України через карантин, тому, залишаються там. За запевненнями дівчини, всі іноземці здорові, а двічі в день їм вимірюють температуру.

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