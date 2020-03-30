Головна Новини
30 березня • оновлено в 17:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Хворі марокканці" в Пуща-Водиці налякали українців з Балі: з'явилися деталі

1.8т
Читати матеріал російською

Вдень 30 березня в мережі з'явилася інформація, що в готелі "Пуща Конгрес", куди поселили частина пасажирів з Балі, нібито бачили хворих людей, яким видавали захисні костюми.

OBOZREVATEL розібрався в ситуації і з'ясував, що зараз відбувається в готелі. Спочатку жінка на ім'я Ірина в одному з Telegram-чатів пасажирів з Балі повідомила, що бачила в готелі деяких марокканців, які знаходяться там на обсервації. Також вона побачила людину, яка виглядала хворою – цьому хлопцю видали захисний костюм і відправили в номер. Через це частина пасажирів відмовилася заселятися в готель, вважаючи за краще залишатися в автобусі.

"Ми відмовлялися селитися, тому що знаємо, що тут 20 марокканців тут живуть на обсервації. Нас обманним шляхом намагалися сюди заселити, але ми відмовлялися. Тут хворі люди, сюди ні в якому разі не переїжджайте з "Козацького", – розповіла Ірина.

Деякі українці не хочуть заселятися в готель

Деякі українці не хочуть заселятися в готель

Як запевнила OBOZREVATEL адміністратор Марина, люди в захисних костюмах дійсно є – це персонал, який доставляє їжу.

"Захисні костюми видаються нашому персоналу, який доставляє їжу. Вони залишають їжу під номером, навіть не заходять усередину", – пояснила дівчина.

І марроканці теж живуть в готелі. Справа в тому, що вони не встигли вилетіти з України через карантин, тому, залишаються там. За запевненнями дівчини, всі іноземці здорові, а двічі в день їм вимірюють температуру.

Як писав OBOZREVATEL :

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
карантин вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги