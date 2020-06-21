Хвора на COVID-19 Зеленська звернулася до медиків

Суспільство 12:12, 21.06.2020 Оновлено: 12:42, 21.06.2020

У міжнародний День медичного працівника дружина президента України Олена Зеленська привітала українських медиків.

Як написала вона у Facebook, люди в білих халатах першими зустрічають у цьому світі кожне нове життя й роблять усе можливе, а інколи – й неможливе, щоб це життя зберегти.

"Сьогодні хочу подякувати вам особисто, щиро, від усього серця. Я знаю, що моє здоров’я – в надійних руках. Зазирнувши у ваші зосереджені очі, одразу почуваєшся в безпеці. Дякую за ваш професіоналізм і турботу. Дякую за те, що обрали цю шляхетну професію й віддаєте частинку себе кожному пацієнтові", – зазначила перша леді.

Вона побажала медсестрам, акушерам, санітарам, лаборантам, фельдшерам та лікарям гідних умов, щоб професійно реагувати на біль та успішно лікувати його.

"Цінуємо та вкотре переконуємося: без вас нам – ніяк", – додала Зеленська.

Скрин Facebook

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