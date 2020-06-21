Хвора на COVID-19 Зеленська звернулася до медиків
Олена Зеленська привітала українських медиків
У міжнародний День медичного працівника дружина президента України Олена Зеленська привітала українських медиків.
Як написала вона у Facebook, люди в білих халатах першими зустрічають у цьому світі кожне нове життя й роблять усе можливе, а інколи – й неможливе, щоб це життя зберегти.
"Сьогодні хочу подякувати вам особисто, щиро, від усього серця. Я знаю, що моє здоров’я – в надійних руках. Зазирнувши у ваші зосереджені очі, одразу почуваєшся в безпеці. Дякую за ваш професіоналізм і турботу. Дякую за те, що обрали цю шляхетну професію й віддаєте частинку себе кожному пацієнтові", – зазначила перша леді.
Вона побажала медсестрам, акушерам, санітарам, лаборантам, фельдшерам та лікарям гідних умов, щоб професійно реагувати на біль та успішно лікувати його.
"Цінуємо та вкотре переконуємося: без вас нам – ніяк", – додала Зеленська.
Скрін Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 червня Офіс президента України повідомив, що в Олени Зеленської діагностовано коронавірус. Там запевнили, що перша леді почувається добре й не має жодних симптомів хвороби.
Решта членів її сім'ї, включно з президентом Володимиром Зеленським та дітьми, також здали тести на CОVID-19. Вони показали негативний результат.
16 червня Зеленську госпіталізували. У неї діагностували двобічну пневмонію.
18 червня стало відомо, що дружина президента проходить антибактеріальну терапію.