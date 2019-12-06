Хвиля потепління: синоптики дали прогноз на п'ятницю в Україні

В Україну в п'ятницю, 6 грудня, прийшло незначне потепління. Опадів в цей день не передбачається, він буде сонячним.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Найтепліше буде на півдні країни, де температура повітря вдень сягне +9 градусів.

На заході вдень буде до +7, а в Ужгороді вночі до -11. Погода буде сонячною і без опадів. У центрі очікується до +6 вдень, на сході країни – до +5.

У Києві в п'ятницю буде +2...+4 градуси тепла вдень, вночі температура знизиться до -3. Опадів не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року Україну чекають непрості погодні умови. Так, синоптики прогнозують сильний мороз в окремих частинах країни.

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