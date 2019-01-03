Хуртовини і дощі відступлять: з'ясувалося, коли в Україні покращиться погода

У суботу, 5 січня, в Україні очікується невелике поліпшення погодних умов, проте на дорогах країни, як і раніше, буде небезпечно через ожеледицю.

Про це в Facebook повідомила прес-служба патрульної поліції, попросивши водіїв бути особливо уважними в найближчі дні, стежити за дорожньою обстановкою і дотримуватись правил руху.

Згідно з прогнозом синоптиків, на Україну насувається потужний циклон, через який у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов у вигляді випадання сильного снігопаду, хуртовин, ожеледиці та сильного вітру.

При цьому в поліції відзначили, що в ніч 5 січня очікуються поліпшення, а вдень у суботу припинення опадів і хуртовин. Згідно з прогнозами синоптиків, сніг можливий тільки в західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській. Денна температура не повинна перевищити 5 градусів морозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погіршення погоди може негативно позначитися і на здоров'ї громадян, яким до Різдва варто подбати про себе.