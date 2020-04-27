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27 квітня • оновлено в 21:38
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Глава ОДА пояснив масове зараження коронавірусом медиків на Харківщині

1.1т
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Причиною інфікування 53 медиків в Харківській області могло стати їх недостатньо відповідальне ставлення до засобів індивідуального захисту.

"Можливо, хтось ще не повірив, що ця інфекція поширюється", – припустив в ефірі ObozTV голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

"Можливо, вони неправильно використовують засоби захисту, але я не хочу звинувачувати лікарів. Я наполягаю на тому, що нам треба зараз не притримувати засоби індивідуального захисту, а обов'язково їх використовувати, не треба їх берегти для якихось часів", – сказав він, маючи на увазі випадки "економії" захисних костюмів, масок, рукавичок тощо.

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У цьому контексті він підкреслив, що всі лікарні області забезпечуються засобами індивідуального захисту в достатньому обсязі. "Якщо чогось бракує, то потрібно просто повідомити про це", – сказав чиновник.

Він не виключив, що до трьох категорій громадян, які підлягають обов'язковому тестуванню на коронавірус, додадуться ще й медичні працівники.

Глава ОДА пояснив масове зараження медиків на Харківщині

Глава ОДА пояснив масове зараження медиків на Харківщині

Нагадаємо, станом на 27 квітня в Харківській області підтверджено 53 випадки зараження медиків коронавірусом.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олексій Кучер пояснив спалах коронавірусу в Харківській області, коли за одну добу кількість інфікованих зросла на 49 осіб.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Коронавірус Підсумки
Особа
Олексій Кучер
Місце
Україна Харків
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