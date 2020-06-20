Хто зобов'язаний проходити самоізоляцію після повернення з-за кордону: Степанов роз'яснив

14-денну самоізоляцію або обсервацію мають проходити ті українці, які повернулися з країн так званої "червоної зони" щодо поширення коронавірусу (COVID-19).

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, Кабінет міністрів своєю постановою ввів визначення "країни зі значним поширенням коронавірусної хвороби" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, у цих країнах показник захворюваності складає більше 40 випадків на 100 тис. населення

"Ми постійно моніторими і оновлюємо дані кожні три дні. Також ми передаємо їх до Державної прикордонної служби", – зазначив він.

Громадяни, які повертаються саме з цих країн, повинні пройти 14-денну самоізоляцію чи обсервацію.

Наразі до "червоної зони" потрапили, зокрема, Велика Британія, Швеція, Вірменія, США, Бельгія, Білорусь, Нідерланди, Росія, ОАЄ, Іспанія, Молдова, Франція, Канада та Італія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у МОЗ відповіли, чи потрібна обсервація після повернення до України з Польщі.