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"Ах ти, пес смердючий!" Ніцой назвала різницю між російським матюком і лайкою в Україні

1.6тЧитати матеріал російською

Одне з ключових відмінностей української мови від російської полягає у відсутності в ній матюків.

Про це заявила в ефірі програми "Гостре питання" на ObozTV українська дитяча письменниця і захисниця державної мови Лариса Ніцой. Також вона навела приклад, як повинні лаятися українці.

"Це все Азія, матюки прийшли звідти. Схід – справа тонка. Московити мають азійське походження, а не слов'янське. Тому в їхній мові є матюки", – пояснила Ніцой.

"У нас теж є лайливі слова в українській мові, але це зовсім інші лайливі слова, і тому вони абсолютно різні з нашими умовними "братами", які нам ніякі не брати", – додала вона.

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Письменниця зізналася, що вживає гострі слова, але українські: "Наприклад, "ах ти, пес смердючий" – це українська лайка".

"Я не матюкаюся, тому що я колись прочитала, що ці слова насправді заклинання – на бідність, на нещастя, на невдачу. Я думаю – навіщо мені це треба? Я перелякалася і сказала – ніколи", – уклала вона.

"Ах ти, пес смердючий!" Ніцой назвала різницю між російським матюком і лайкою в Україні

iamir.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше письменниця Лариса Ніцой запропонувала спосіб врятувати Україну від повномасштабного російського вторгнення.

Також Ніцой закликала заборонити всю російську музику в Україні.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна
Теги
російська моваукраїнська мова
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Чё то вспомнил у" 95 квартала "Е такэ грубэ москальськэ слово позначає жінку легкої поведінки на "Б", Так вот нИЦЦОЙ ОНА И ЕСТЬ
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Вона чё... Вот ведь... Это что же теперь, кастрюльня материться не будет? А ещё знающие люди говорят у украинок п..зда не вдоль, а поперёк. Но это только у щирых украинок.
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Северг Олег
Северг Олег
Русский мат в новгородских берестяных грамотах 10 века зафиксирован "Брате, еби лежа" 10 век. Сама Русь. Единственное о чём это в правду свидетельствует так только о том что Русь это не Украина..
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