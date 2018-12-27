''Хто вср*вся – Бандера'': росіянам нагадали, як ''герой''-Сталін допомагав Гітлеру

Російські пропагандисти називають лідера ОУН Степана Бандеру ворогом народу, при цьому забувають про те, що радянський диктатор Йосип Сталін активно допомагав главі нацистської Німеччини Адольфу Гітлеру.

Про це нагадала в своїй гумористичній програмі "Вечір з Яніною Соколовою" українська ведуча (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"В Україні існує прислів'я: "хто вср*вся – невістка". У Росії існує інша приказка: "хто вср*вся – Бандера". На росТБ в будь-якій незрозумілій ситуації згадуй Бандеру", – заявила вона.

Зокрема, один із провідних російський пропагандистів Євген Попов кричав в ефірі програми, що "ті, хто "співпрацював" із Гітлером, для російської людини – це ворог", говорячи про Степана Бандеру.

"Один тільки Сталін чого вартий. Справжній приклад "героя" антифашистської Росії. Він бив, б'є і битиме нацистську тварюку усіма відомими способами. А способи були такі. У 1939 році Вермахт і Червона армія спільно напали на Польщу, після чого провели спільні паради в Бресті і на Красній площі. У жовтні 1939 СРСР виділить Гітлеру військово-морську базу під Мурманськом для нападу на Норвегію", – уточнила Соколова.

Більше того, Радянський Союз виділив Німеччині більше мільйона тонн зерна, тисячі тонн пального, різні матеріали й інші корисні копалини, "здобуті в'язнями "гуманного", абсолютно не схожого на концтабори ГУЛАГу".

Соколова уточнила, що це все відбувалося, коли вся Європа воювала з нацизмом, і щосили лютував Голокост. За цей час вивезення радянського золота в Німеччину склало понад мільярд німецьких марок.

А після воєнних операцій у Польщі Німеччина пропонувала Англії і Франції вступити в мирні переговори. СРСР включився в цю кампанію й оголосив держави агресорами.

"І як особливий приклад співпраці відзначимо підписаний 11 листопада 1938 року документ між СС і НКВД про співробітництво, взаємодопомогу і спільну діяльність. А яка була діяльність у СС? Всім відомо. Ми повністю підтримуємо ваше рішення визнати Сталіна підлим фашистським прихвоснем і ворогом народу", – наголосила Соколова.

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