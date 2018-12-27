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''Хто вср*вся – Бандера'': росіянам нагадали, як ''герой''-Сталін допомагав Гітлеру

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Російські пропагандисти називають лідера ОУН Степана Бандеру ворогом народу, при цьому забувають про те, що радянський диктатор Йосип Сталін активно допомагав главі нацистської Німеччини Адольфу Гітлеру.

Про це нагадала в своїй гумористичній програмі "Вечір з Яніною Соколовою" українська ведуча (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"В Україні існує прислів'я: "хто вср*вся – невістка". У Росії існує інша приказка: "хто вср*вся – Бандера". На росТБ в будь-якій незрозумілій ситуації згадуй Бандеру", – заявила вона.

Зокрема, один із провідних російський пропагандистів Євген Попов кричав в ефірі програми, що "ті, хто "співпрацював" із Гітлером, для російської людини – це ворог", говорячи про Степана Бандеру.

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"Один тільки Сталін чого вартий. Справжній приклад "героя" антифашистської Росії. Він бив, б'є і битиме нацистську тварюку усіма відомими способами. А способи були такі. У 1939 році Вермахт і Червона армія спільно напали на Польщу, після чого провели спільні паради в Бресті і на Красній площі. У жовтні 1939 СРСР виділить Гітлеру військово-морську базу під Мурманськом для нападу на Норвегію", – уточнила Соколова.

Більше того, Радянський Союз виділив Німеччині більше мільйона тонн зерна, тисячі тонн пального, різні матеріали й інші корисні копалини, "здобуті в'язнями "гуманного", абсолютно не схожого на концтабори ГУЛАГу".

Соколова уточнила, що це все відбувалося, коли вся Європа воювала з нацизмом, і щосили лютував Голокост. За цей час вивезення радянського золота в Німеччину склало понад мільярд німецьких марок.

А після воєнних операцій у Польщі Німеччина пропонувала Англії і Франції вступити в мирні переговори. СРСР включився в цю кампанію й оголосив держави агресорами.

''Хто вср*вся – Бандера'': росіянам нагадали, як ''герой''-Сталін допомагав Гітлеру

"І як особливий приклад співпраці відзначимо підписаний 11 листопада 1938 року документ між СС і НКВД про співробітництво, взаємодопомогу і спільну діяльність. А яка була діяльність у СС? Всім відомо. Ми повністю підтримуємо ваше рішення визнати Сталіна підлим фашистським прихвоснем і ворогом народу", – наголосила Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 грудня Верховна Рада надала статус учасника бойових дій (УБС) борцям за незалежність України в XX столітті, якими визнали вояків УПА. 22 грудня Порошенко підписав закон.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особи
Яніна СоколоваЙосип СталінАдольф Гітлер (Adolf Hitler)
Місце
Україна
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Ти Юджин
Ти Юджин
да это питар, кошкодав, террорист и есть конченный враг народа. сало уронили
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Сралин = Гитлер = Путлер!
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Файбер Моня
Файбер Моня
Пропагандонша янина "забыла" сказать, что жутко "демократичные" Великобритания и Франция легко и просто слили Чехословакию фюреру в 1938 году(Мюнхенский пакт) в надежде на его дальнейшие действия против СССР. Поляки, при этом, также отличились, по-шакальи оттяпав у братьев-славян чехов Цешинскую область. Сталин вёл переговоры с англо-французами летом 1939 года о совместных действиях против Шикльгрубера, но те не желали серьёзно договариваться и возрождать новую Антанту, тогда "дядя Джо" сделал ход конём, заключив пакт Риббентроп-Молотов и обезопасил на время западные границы СССР от военных действий. на циничное жлобство западных "союзников" он ответил аналогичным жлобством со своей стороны, что было вполне логичным и справедливым решением на тот момент. А вонючий бандера, освобождённый нацистами из польской тюрьмы в 1939 году, стал агентом Абвера и обычным стукачом, что подтверждается немецкими документами.
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