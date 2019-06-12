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/Суспільство

"Хто врятував від катастрофи, повинен піти": В'ятрович підірвав мережу сильним постом

28.9тЧитати матеріал російською

Усі досягнення Майдану українці почали сприймати як даність і тепер хочуть піддати забуттю тих людей, які зробили революційні зміни можливими.

Таку думку висловив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook. Його пост викликав великий ажіотаж у мережі і всього за дві години зібрав 2100 лайків, майже 600 репостів та сотні коментарів.

Своє звернення В'ятрович почав зі спогадів про те, як важко всій країні далася Революція Гідності і які випробування випали їй далі.

"Тоді, після Майдану, коли втік Янукович, хотілося тільки одного – спати. Відпочити після трьох божевільних місяців, які виснажили тіло й душу. Переосмислити події, знайти сили змиритися з непоправними втратами. Здавалося, цей заспокійливий сон триватиме якщо не місяці, то хоча б тижні. Але не було навіть днів, навіть одного. Крим, "російська весна" на півдні та сході, війна на Донбасі. Все це на фоні країни, яка розвалюється, зруйнованої армії, тисяч розгублених і озлоблених людей на вулицях", – пише він.

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Тому мрії про відпочинок або повернення до улюблених домайданних справ, підкреслює В'ятрович, довелося відкласти. Пам'ять про тих, хто вже не стане поруч, одночасно надихала і гнітила українських патріотів, адже вони не мали права зупинятися. Саме тому вони втомлені, але живі, взяли відповідальність за державу на себе.

"Тепер кажуть: "Дорвалися до влади". Тоді охочих дорватися не вистачало у всіх сферах – військовій, економічній, гуманітарній, інформаційній. Держава не могла запропонувати нічого, крім того, щоб стати нею у якійсь частині. Успішні люди кидали бізнес, творчість, науку, спокійне сімейне життя і брали на себе цей виклик", – нагадує В'ятрович.

Майдан

Майдан

Facebook Володимира В'ятровича

До того ж, акцентує увагу він, людям доводилося місяцями працювати без оплати або за мізерні кошти, відновлювати і перебудовувати зруйновані державні інститути і по суті займатися "ремонтом літака в польоті".

"Минуло лише п'ять років, а суспільство вже забуло, в яких умовах тоді доводилося працювати. Здобуте потом і кров'ю здається таким, що було завжди, тому цінується невисоко. Може, це і добре – значить, що завдання виконане відмінно. Добре, що не треба знову вириватися з водяного полону, щоб відчути цінність ковтка повітря. Зроблено чимало, зробити треба ще більше", – пише директор Інституту національної пам'яті.

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"Але розчаровані й втомлені українці хочуть зараз нових. Ті, хто врятували від катастрофи, повинні піти, бо не подарували диво. Їм підіграють політики: нам не треба колишніх і заплямованих. Навіть якщо це "плями" від пролитих поту і крові тих, хто рятував країну, хто проводив її через кардинальні зміни. Запит на диво дасть новим шанс стати владою. Але, щоб хоча б частково реалізувати його, знадобиться не просто робота, а жертовність, яка плямами поту й крові проступає на образі справжнього політика, котрий ще вчора був новим", – емоційно підсумував В'ятрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, письменниця Оксана Забужко вважає, що бездумне голосування людей на виборах перекреслює історичний шанс повністю змінити долю держави, який отримали українці. Вона закликала співгромадян пригадати про те, що країні довелося пережити за останні декілька десятиліть.

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Тема
Євромайдан
Особа
Володимир В'ятрович
Місце
Україна
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Аби ж то ті, кому адресовані розумні слова В'ятровича і Забужко, прочитали ті роздуми!! Вони втомилися... Від чого? Лежати на дивані і пити півасик. Це їх єдине хобі, якому вони не зраджують. Але ж совість іноді грище і тоді вони знаходять вихід:. А давайте не стріляти! А давайте домовлятися з добрим Путіним!
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ivanov vlad
ivanov vlad
Пианино нужно завозить под администрацию преЗервента. В каждом пианино более 200 струн. Пока эта зеленая нечисть не размножилась и не начала играть на пианино, а мы плясать под ее музыку, то нам проще перевешать музыкантов. Нужно всего 2-3 пианино. Можно и рояль. Для "элиты"...
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Anin Georgij
Anin Georgij
Народ - "скот", Вятрович и Парубий - "цвет нации". Только когда надо было защищать страну, "скот" пошел в добровольцы, а цвет нации до последнего цепляется за корыто.
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Smoken Will
Smoken Will
Anin Georgij,100%
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ivanov vlad
ivanov vlad
Anin Georgij, провокатор, а куда ты пошёл? На ху.. или в жоп..? И кто цепляется? Все сразу написали заявления. Твоя задача мутить?
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