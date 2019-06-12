"Хто врятував від катастрофи, повинен піти": В'ятрович підірвав мережу сильним постом

Усі досягнення Майдану українці почали сприймати як даність і тепер хочуть піддати забуттю тих людей, які зробили революційні зміни можливими.

Таку думку висловив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook. Його пост викликав великий ажіотаж у мережі і всього за дві години зібрав 2100 лайків, майже 600 репостів та сотні коментарів.

Своє звернення В'ятрович почав зі спогадів про те, як важко всій країні далася Революція Гідності і які випробування випали їй далі.

"Тоді, після Майдану, коли втік Янукович, хотілося тільки одного – спати. Відпочити після трьох божевільних місяців, які виснажили тіло й душу. Переосмислити події, знайти сили змиритися з непоправними втратами. Здавалося, цей заспокійливий сон триватиме якщо не місяці, то хоча б тижні. Але не було навіть днів, навіть одного. Крим, "російська весна" на півдні та сході, війна на Донбасі. Все це на фоні країни, яка розвалюється, зруйнованої армії, тисяч розгублених і озлоблених людей на вулицях", – пише він.

Тому мрії про відпочинок або повернення до улюблених домайданних справ, підкреслює В'ятрович, довелося відкласти. Пам'ять про тих, хто вже не стане поруч, одночасно надихала і гнітила українських патріотів, адже вони не мали права зупинятися. Саме тому вони втомлені, але живі, взяли відповідальність за державу на себе.

"Тепер кажуть: "Дорвалися до влади". Тоді охочих дорватися не вистачало у всіх сферах – військовій, економічній, гуманітарній, інформаційній. Держава не могла запропонувати нічого, крім того, щоб стати нею у якійсь частині. Успішні люди кидали бізнес, творчість, науку, спокійне сімейне життя і брали на себе цей виклик", – нагадує В'ятрович.

Майдан Facebook Володимира В'ятровича

До того ж, акцентує увагу він, людям доводилося місяцями працювати без оплати або за мізерні кошти, відновлювати і перебудовувати зруйновані державні інститути і по суті займатися "ремонтом літака в польоті".

"Минуло лише п'ять років, а суспільство вже забуло, в яких умовах тоді доводилося працювати. Здобуте потом і кров'ю здається таким, що було завжди, тому цінується невисоко. Може, це і добре – значить, що завдання виконане відмінно. Добре, що не треба знову вириватися з водяного полону, щоб відчути цінність ковтка повітря. Зроблено чимало, зробити треба ще більше", – пише директор Інституту національної пам'яті.

"Але розчаровані й втомлені українці хочуть зараз нових. Ті, хто врятували від катастрофи, повинні піти, бо не подарували диво. Їм підіграють політики: нам не треба колишніх і заплямованих. Навіть якщо це "плями" від пролитих поту і крові тих, хто рятував країну, хто проводив її через кардинальні зміни. Запит на диво дасть новим шанс стати владою. Але, щоб хоча б частково реалізувати його, знадобиться не просто робота, а жертовність, яка плямами поту й крові проступає на образі справжнього політика, котрий ще вчора був новим", – емоційно підсумував В'ятрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, письменниця Оксана Забужко вважає, що бездумне голосування людей на виборах перекреслює історичний шанс повністю змінити долю держави, який отримали українці. Вона закликала співгромадян пригадати про те, що країні довелося пережити за останні декілька десятиліть.

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