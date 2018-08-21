Хто винен у масовій загибелі туристів на Азовському морі: названі версії

У неділю, 19 серпня, Україну сколихнула страшна новина - всього за чотири години в курортному селі Стрілкове на Азовському узбережжі потонули одразу п'ятеро людей і ще п'ятьох дивом вдалося врятувати зі штормового моря, що розбушувалося.

Редакція OBOZREVATEL вирішила дізнатися у читачів, як вони сприйняли цю трагедію і кого звинувачують у ній: безвідповідальних туристів, місцеву влада або все ж неприборкані сили природи.

Згідно з підсумками проведеного опитування, 37% його учасників вважають, що шукати винних немає сенсу, адже головне зараз - запобігти подібній НП у майбутньому.

Разом з тим, 34% респондентів впевнені, що вина за масову загибель лежить на самих відпочивальниках, які купалися в необладнаному місці.

19% читачів переконані, що відповідальність за смерті туристів повинна понести місцева влада, яка не облаштувала пляж. Ще 8% опитаних сказали, що шукати винних у цій ситуації не варто, оскільки сталася трагічна випадковість.

Однак, незважаючи на те, якої точки зору з вищенаведених дотримуєтеся ви, ніколи не забувайте про те, що безпека на воді - понад усе. Адже ніякі гострі відчуття не варті того, щоб ризикувати заради них власним життям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10 липня число українців, які потонули з початку року, становило 553 особи, 52 з яких - діти.