"Хто він?" Познер висловився про інтерв'ю із Зеленським

Відомий російський телеведучий Володимир Познер вважає президента України Володимира Зеленського досить цікавою особистістю, яку недооцінюють.

Так він висловився, відповідаючи на питання журналістів на зустрічі в ресторані "Жеральдін" 2 грудня. У нього запитали, чи хотів би він взяти інтерв'ю в українського глави, на що телеведучий надав досить розгорнуте пояснення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Я роблю програму "Познер", її купує "Перший канал", а він не купує "кота в мішку". Я повинен сказати генеральному директору каналу Костянтину Ернсту, що я збираюся взяти інтерв'ю у того-то. І він може не схвалити", – сказав Познер.

Володимир Познер Скріншот відео

За його словами, оскільки "Перший канал" управляється Кремлем, то саме туди Ернст піде просити дозволу на відповідне інтерв'ю і все залежить від того, дозволять там чи ні. При цьому він зазначив, що вважає Зеленського цікавою особистістю і, можливо, внесе пропозицію про інтерв'ю з ним, після нормандської зустрічі, яка відбулася 9 грудня.

"Якби я міг взяти інтерв'ю, я б ставив йому запитання, з яких було б зрозуміло, хто такий Зеленський. Я не зовсім розумію, хто він. Він викликає у мене велику цікавість. Яка він людина – не знаю, але я думаю, що його недооцінюють", – пояснив журналістам телеведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також на зустрічі в "Жеральдін" Володимир Познер заявив, що в конфлікті між Росією та Україною винна саме Росія. Він розповів, чим його підкорив Зеленський.

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