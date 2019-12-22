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22 грудня • оновлено в 21:48
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"Хто він?" Познер висловився про інтерв'ю із Зеленським

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Відомий російський телеведучий Володимир Познер вважає президента України Володимира Зеленського досить цікавою особистістю, яку недооцінюють.

Так він висловився, відповідаючи на питання журналістів на зустрічі в ресторані "Жеральдін" 2 грудня. У нього запитали, чи хотів би він взяти інтерв'ю в українського глави, на що телеведучий надав досить розгорнуте пояснення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Я роблю програму "Познер", її купує "Перший канал", а він не купує "кота в мішку". Я повинен сказати генеральному директору каналу Костянтину Ернсту, що я збираюся взяти інтерв'ю у того-то. І він може не схвалити", – сказав Познер.

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Володимир Познер

Володимир Познер

Скріншот відео

За його словами, оскільки "Перший канал" управляється Кремлем, то саме туди Ернст піде просити дозволу на відповідне інтерв'ю і все залежить від того, дозволять там чи ні. При цьому він зазначив, що вважає Зеленського цікавою особистістю і, можливо, внесе пропозицію про інтерв'ю з ним, після нормандської зустрічі, яка відбулася 9 грудня.

"Якби я міг взяти інтерв'ю, я б ставив йому запитання, з яких було б зрозуміло, хто такий Зеленський. Я не зовсім розумію, хто він. Він викликає у мене велику цікавість. Яка він людина – не знаю, але я думаю, що його недооцінюють", – пояснив журналістам телеведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також на зустрічі в "Жеральдін" Володимир Познер заявив, що в конфлікті між Росією та Україною винна саме Росія. Він розповів, чим його підкорив Зеленський.

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Автор
Марина Погорілко
Особи
Володимир Познер Володимир Зеленський
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Жидопи.дор
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Lux Alex
Lux Alex
Franta Bonanta, Очень приятно, а я Алекс.
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Иванович Василий
Иванович Василий
Какой молодец!))) Он, по сути, раскрыл проблему, по которой любые представители, включая и тех, кто занят подсчетами голосов при различных голосованиях (а таких бесчисленное множество, включая голосование за то, чей подъезд чьего дома в первую очередь ремонтировать) - ОБОСНОВЫВАЮТ САМИ СЕБЕ СВОЮ НЕСВОБОДУ, и потом, по тому, как они доказали себе свою несвободу, несвободно же и делают свое дело! Браво, Познер! О том, интересно ли брать интервью с Зеленским - это уже мог и не рассказывать: достаточно ясно же подчеркнута несвобода, а по остальному - плакаться надо не нам, а - в жилетку Эрнста!..)))
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