В Україні у статево-віковій структурі померлих від коронавірусу переважають чоловіки 204 (56,5%) і люди у віці від 50 років (86%).

Про це сказано на сторінці Центру громадського здоров'я України в Facebook.

"Станом на 8 травня в Україні зареєстровано 361 випадок смертей від ускладнень, викликаних COVID-19. Для порівняння, станом на 30 квітня смертей було 261. Показник смертності склав 0,9 на 100 тис. населення. Для порівняння, станом на 30 квітня, цей показник становив 0,62% на 100 тис. населення. Середній показник летальності по Україні – 2,5%", – відзначається в повідомленні.

Показник летальності, який перевищує середній по Україні, зареєстрований в таких областях:

Чернігівська (8,7%)

Івано-Франківська (5,6%);

Кіровоградська (4,7%);

Хмельницька (4,7%);

Донецька (3,3%);

Полтавська (3,3%);

Черкаська (3,3%);

Чернівецька (3,2%);

Миколаївська (2,8%);

Львівська (2,7%);

Сумська (2,7%).

74,5% померлих від ускладнень COVID-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння.

У 23,8% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння, тощо.

68% померлих – це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями.

Відзначається, що середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з COVID-19 склала 13 днів. А з моменту госпіталізації до смерті – 7 днів.

Статистика по коронавірусу в Україні facebook.com/phc.org.ua

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 8 травня, в Україні зареєстровано 14 195 випадків зараження COVID-19.

У світі у чоловіків в два рази більше шансів померти від COVID-19, ніж у жінок. Про це говорять дані досліджень, якими керував доктор Бен Голдакр з Оксфордського університету.

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