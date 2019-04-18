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"Хто такі росіяни? Іди на х*й!" Соколова послала топ-пропагандиста Кремля за фейк про Україну

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Українська журналістка Яніна Соколова публічно принизила путінського пропагандиста Володимира Соловйова за поширення фейків про історію України.

Яскраву замальовку вона показала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема в одній з програм рупор Кремля заявив, що Ярослав Мудрий вкрай здивувався б, якби його хтось назвав українцем, а не руським князем.

Соколова вирішила відповісти на випади Соловйова кумедною пародією у стилі популярного серіалу "Гра престолів".

Яніна Соколова

Яніна Соколова

"Стартував восьмий сезон "Гри престолів". Ну і що? Це просто казочка. А у нас реальність. Триває сьомий сезон гри престолів — сьомі вибори президента України. Поки наші Баратеон і Тіріон скубуться, а у бездоганних чуби тріщать, за стіною король ночі продовжує перетворювати пропагандою живих людей на віктів. Зомбі повністю підпорядковані його волі. І одразу слово майстру над шептунами. Найобрізанішому на російському ТБ — Варісу Соловйову. Цього разу щось не те нашептали йому його епілептички", — сказала журналістка.

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Після цього вона у властивій їй сатиричній манері розіграла сцену спілкування Ярослава Мудрого з росіянами.

"Не розумію: є поляни, древляни, кривичі. А хто такі росіяни? Ти звідки, юродивий? З Москви? Там слов'яни живуть? Поки ні? Ну то йди на х*й", — звернулася вона до Соловйова.

"Саме так в українській мові з'явилося слово х*й. В оригіналі українською це слово вимовляється більш співуче — х*ї, на французький манер. То вже Ярославу донечка підказала", — із сарказмом додала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова затролила топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова за безглузду фразу про те, що центр України нібито розташований у Мавзолеї Леніна. Вона зазначила, що в такому разі рупор путінського режиму має залишити територію України, адже столиця країни-агресора стала її частиною.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна СоколоваВолодимир Соловйов
Місце
Україна
Тег
Гра престолів 8
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Козлота мокшанская, бегом на свой родной исконный мокшанский язык перешли, хватит уже и того, что горлом срете там, где вами брезгуют, делайте это хотя бы с гордостью за ваших дырявых предков, которые в орде холуйствовали и вашему безыдейному стаду страсть к холуйству у хуйла привили
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
На это конченое существо ни один адекват реагировать не будет.А задача и стоИт спровоцировать конфликт с российскими публичными персонами.
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Может её кому нибудь жалко?Прощай подземная автостоянка.Только за отсос сторожу.
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