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23 січня • оновлено в 19:54
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Хто така Мішель Картер, як вона вбила хлопця і чому вже вийшла з в'язниці

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Американка Мішель Картер, яку в 2017 році суд засудив до 15 місяців позбавлення волі і 5 років умовно за примус до самогубства свого хлопця Конрада Роя, вийшла на свободу.

За інформацією NBC News, Картер, незважаючи на відмову в умовно-достроковому звільненні у вересні 2019 року, вийшла на свободу за зразкову поведінку. За гратами дівчина провела трохи менше року.

У 2017 році Мішель Картер з Массачусетса була засуджена за ненавмисне вбивство Конрада Роя – хлопець помер у 2014 році після того, як він пустив чадний газ в салон свого автомобіля. На той момент 17-річна Картер за допомогою текстових повідомлень вмовляла 18-річного Роя вчинити суїцид. У день самогубства він хотів вийти з машини, однак подруга змусила його залишитися.

Відомо, що обидва підлітка страждали психічними розладами. Згідно зі свідченнями судового психіатра, на поведінку дівчини міг негативно повпливати медичний препарат.

У США справа стала по-справжньому гучною, а телекомпанія НВО за мотивами цієї історії зняла документальний фільм.

Картер загрожувало до 20 років ув'язнення під вартою, однак у 2017 році її засудили до 5 років умовно з відбуванням тюремного ув'язнення на термін в 15 місяців.

23 січня Мішель Картер була звільнена за зразкову поведінку за 3 місяці до закінчення терміну відбування покарання.

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