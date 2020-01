Хто така Мішель Картер, як вона вбила хлопця і чому вже вийшла з в'язниці

Американка Мішель Картер, яку в 2017 році суд засудив до 15 місяців позбавлення волі і 5 років умовно за примус до самогубства свого хлопця Конрада Роя, вийшла на свободу.

За інформацією NBC News, Картер, незважаючи на відмову в умовно-достроковому звільненні у вересні 2019 року, вийшла на свободу за зразкову поведінку. За гратами дівчина провела трохи менше року.

JUST IN: Michelle Carter, woman who encouraged boyfriend to kill himself, released from jail early due to good behavior. https://t.co/E8LAKGIVX3

The 23-year-old is getting out more than three months early after jail officials say she accrued enough credits for good behavior and attending jail programs. https://t.co/Fgm3Qtry0t

У 2017 році Мішель Картер з Массачусетса була засуджена за ненавмисне вбивство Конрада Роя – хлопець помер у 2014 році після того, як він пустив чадний газ в салон свого автомобіля. На той момент 17-річна Картер за допомогою текстових повідомлень вмовляла 18-річного Роя вчинити суїцид. У день самогубства він хотів вийти з машини, однак подруга змусила його залишитися.

Відомо, що обидва підлітка страждали психічними розладами. Згідно зі свідченнями судового психіатра, на поведінку дівчини міг негативно повпливати медичний препарат.

У США справа стала по-справжньому гучною, а телекомпанія НВО за мотивами цієї історії зняла документальний фільм.

Картер загрожувало до 20 років ув'язнення під вартою, однак у 2017 році її засудили до 5 років умовно з відбуванням тюремного ув'язнення на термін в 15 місяців.

23 січня Мішель Картер була звільнена за зразкову поведінку за 3 місяці до закінчення терміну відбування покарання.

Michelle Carter is officially out of jail. She was picked up by her parents. Picked up in the same clothes she came in with. Accompanied by a couple of deputies holding a few bags. @wbz awaiting comment from the Sheriff. pic.twitter.com/vOfxCiaXc3