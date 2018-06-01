Допомагає "новоросам": що відомо про путінського куратора замаху на Бабченка

29 травня у Києві відбулося резонансне "вбивство" журналіста, який переїхав з Росії в Україну, Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що його "вбили" на порозі власної квартири трьома пострілами в спину, по дорозі в лікарню журналіст "помер".

Через день, 30 травня, на брифінгу глава СБУ Василь Грицак зробив несподівану заяву - вбивство Бабченка було інсценоване в рамках спецоперації, в ході якої був затриманий організатор "вбивства" Борис Герман. На брифінгу з'явився і сам журналіст.

У свою чергу Герман стверджує, що працював на українську контррозвідку. На суді, який обирав йому запобіжний захід, Герман заявив, що зв'язався зі спецслужбами після того, як до нього звернувся його "давній знайомий" В'ячеслав Пивоварник, який живе у Москві і "займається у фонді Путіна організацією заворушень в Україні".

OBOZREVATELзібрав усі відомі факти про людину, що стоїть за замахом на російського журналіста Аркадія Бабченка.

Особисті дані про В'ячеслава Пивоварника

Виходячи з даних за однією з єдиних збережених сторінок в соцмережі "Однокласники" В'ячеславу Пивоварнику 34 роки. Точне місце народження невідоме, у профілі В'ячеслав вказав місце свого проживання - Київ. Зазначимо, що з листопада 2016 року Пивоварник сторінку в соцмережі не відвідував.

В'ячеслав Пивоварник Фото з сторінки В'ячеслава в соцмережі "Однокласники"

Навчався передбачуваний замовник "вбивства" в Національному Технічному Університеті "Київський Політехнічний Інститут".

При цьому на його ж сторінці вказано ще один вищий навчальний заклад - Ужгородський державний інститут інформатики, однак датою початку навчання стоїть 1990 рік, на той час В'ячеславу було всього 6 років.

На цьому докладна інформація про Пивоварника вичерпується, даних про його особисте життя в інтернеті практично немає. Його сторінки в інших соціальних мережах видалені. Видалений був і профіль Пивоварника у "ВКонтакте", але в кеші агрегаторів даних з соцмереж видно, що останнім місцем проживання в акаунті був вказаний Санкт-Петербург. При цьому на допиті Герман заявив, що замовник живе у Москві.

Бізнес-діяльність і зв'язок з Росією

В системі "СПАРК-Інтерфакс" є дані тільки про одну людину з таким ім'ям - В'ячеслав Олександрович Пивоварник. Людина з такими ПІБ керувала чи мала долі в п'яти українських юридичних осіб, в тому числі - 50% ТОВ "Суспільна служба безпеки України", другим співзасновником якого виступає Сергій Яремович Дєєв. Повний тезко останнього фігурує у ЗМІ як діяч українського старообрядництва і називається експертом російського Фонду національної та міжнародної безпеки.

За даними СПАРК, цей фонд очолював колишній радянський генерал-спецпропагандист Леонід Шершнєв (помер в кінці 2014 року). Він же виступав засновником націоналістичного фонду "Русские" і "Центру допомоги співвітчизникам з Новоросії та України".

Крім того, в Україні Пивоварник заснував ТОВ "Теленткапітал". Судячи з Твіттеру компанії, у 2009-2010 роках вона займалася бізнес-тренінгами у Києві. Там також вказано профіль Пивоварника у LinkedIn, але на момент публікації допису він був видалений.

У 2012-2016 роках В'ячеслав Пивоварник, за даними СПАРК, також був гендиректором українського ТОВ "Рускон-Україна". Власником ТОВ зазначена іноземна компанія "Енервi трейд сервiсиз ЛТД". У реєстрі британських компаній є компанія NRV TRADE SERVICES LTD., Директором якої зазначений Борис Герман. До речі, в соцмережі в "Однокласниках" Герман та Пивоварник є друзями.

"Рускон-Україна" - СП з російським оператором контейнерних перевезень "Рускон", повідомляється в новини на сайті останнього. Як контакт там вказано скриньку електронної пошти s.pyvovarnyk@ruscon-ukraine.com.ua. Власник "Рускон" - бізнесмен, колишній депутат Держдуми Сергій Шишкарьов. РБК називав його соратником, а видання The Insider - "близьким другом" екс-віце-прем'єра Дмитра Рогозіна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, увечері 31 травня Бориса Германа заарештували на 2 місяці без права внесення застави.