"Це не смішно": росіянка пояснила, як можуть використовувати Савченко

Заяви генпрокурора Юрія Луценка про підготовку теракту нардепом Надією Савченко в Верховній Раді цілком обгрунтовані, адже російські спецслужби здатні використовувати її

У коментарі "Обозревателю" російська опозиціонерка Ольга Курносова пояснила, що якщо російські спецслужби легко вбивають людей в Лондоні, то в Україні вони можуть бути здатні на більше, враховуючи, що тут їх кількість значно більша.

"Всі сміються над вчорашньому виступом Луценко в Раді, горять, що це абсолютно неможливі речі. А я от не вважаю, що це неможливо. Я не скажу, що це реально планувала Савченко, це ми дізнаємося досить скоро, через тиждень буде розгляд подання Генпрокуратури на позбавлення недоторканності Савченко", – говорить Курносова.

Разом з тим, російська опозиціонерка не вважає, що народний депутат Надія Савченко могла бути завербована в російській в'язниці.

"Я взагалі вважаю, що вони дуже добре вивчили її психотип, поки вона перебувала у в'язниці, і вони її використовують втемну. Тобто, я не вважаю, що вона завербована, я вважаю, що її використовують втемну розуміючи, яким чином нею можна маніпулювати", – вважає вона.

За словами Курносової, Кремль може планувати будь-які речі в Україні, в тому числі і якісь серйозні терористичні акти, які будуть намагатися здійснювати руками українців.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", у четвер, 15 березня, до Верховної Ради внесено подання про позбавлення позафракційного нардепа Надії Савченко недоторканності , її затримання і арешт.